ESPN, Feyenoord'un Jeyland Mitchell için ne kadar para alacağını biliyor

ESPN'nin haberine göre, Jeyland Mitchell'in Sturm Graz'a kesin transferi Feyenoord'a 2,1 milyon euro kazandırdı.

Bu hafta başında her iki kulüp de Mitchell'in bu sezonun ardından da Avusturya'da futbol oynamaya devam edeceğini doğrulamıştı. Ancak transfer ücreti açıklanmamıştı.

VriendenLoterij Eredivisie'nin yayın hak sahibi olan şirketin Güney Amerika şubesi şimdi konuyu netleştiriyor: Sturm Graz, Feyenoord'a 1,8 milyon euro ödeyecek.

Buna, önceki kiralama anlaşması nedeniyle yaklaşık 300.000 euro daha ekleniyor, böylece toplam transfer ücreti 2,1 milyon euroya ulaşıyor.

Böylece Feyenoord, büyük beklentilerle De Kuip'e getirilen 21 yaşındaki stoperden nispeten az bir kayıp yaşıyor. Mitchell, 2024 yılında Kosta Rikalı Alajuelense'den 2,5 milyon avroya transfer edilmişti.

Mitchell'in Feyenoord ile sözleşmesi 2029 ortasına kadar devam ediyordu, ancak Robin van Persie yönetiminde forma şansı bulamıyordu.

Kosta Rika milli takımında 24 kez forma giyen oyuncu, Feyenoord'dan ayrılırken, Şampiyonlar Ligi maçları da dahil olmak üzere dokuz maçta toplam 199 dakika süre almıştı.