Ajax'ın, Jofre Torrents'i bu sezonun ardından FC Barcelona'dan bonservisiyle kadrosuna katma opsiyonu bulunuyor. Bunu ESPN duyurdu. Çarşamba günü daha önce Mundo Deportivo da Amsterdam ekibinin 19 yaşındaki sol beki gelecek sezon kiralayacağını açıklamıştı.

Prensipte gelecek sezon birinci sol bek Caio Henrique olacak, onun arkasında ise Owen Wijndal yer alacak. Ancak ikincisinin hâlâ ayrılma ihtimali var, bu durumda Torrents, Henrique'nin yedeği olabilir.

Wijndal kalırsa, Torrents'in daha çok Jong Ajax'a odaklanması gerekecek gibi görünüyor. Bu arada Torrents'in Ajax'a gelişi henüz resmiyet kazanmış değil, ancak bunun yalnızca bir zaman meselesi olduğu anlaşılıyor.

Üç gün önce Ajax ile Barcelona'nın anlaşmaya yakın olduğu zaten netleşmişti. Amsterdam ekibi Torrents'i bir süredir radarında tutuyordu: Mundo Deportivo, 22 Haziran'da ilgiyi ilk kez duyurmuştu. Barcelona, genç milli oyuncuda büyük bir gelecek gördüğü ve başka bir yerde deneyim kazanmasını istediği için baştan itibaren kiralık bir döneme olumlu yaklaştı.

Torrents, Barcelona içinde yüksek değer görüyor ve hazırlık döneminde Hansi Flick'ten yine büyük güven aldı. Savunmacı, geçen hafta Birmingham'a karşı oynanan hazırlık maçına da sol bek olarak başlamıştı. Ancak Katalonya'daki rekabet nedeniyle, gelecek sezon A takımda düzenli süre bulma ihtimali düşük görünüyor.

Flick, savunmanın sol tarafında Alejandro Balde ve Gerard Martín ile zaten birden fazla seçeneğe sahipken, Barcelona bir yandan da João Cancelo'nun transferi için çalışıyor. Aynı zamanda Torrents için Barça Atlètic artık gelişimi açısından arzu edilen vitrin olmaktan çıkmış durumda. Bu nedenle Ajax'ta geçirilecek bir sezon, Barcelona tarafından uygun bir sonraki adım olarak görülüyor.

19 yaşındaki İspanyol, geçen sezon Barcelona formasıyla resmi debutunu yaptı ve sonunda A takımda dört maça çıktı. Flick, Torrents'e büyük güven duyuyor ve gelişimini yakından takip etmeyi sürdürmek istiyor. Barcelona'nın onu bonservisiyle elden çıkarmak istememesinin nedeni de bu.

Torrents, Barcelona'nın altyapısının neredeyse tamamından geçti. 2017'de Reus Deportiu'dan transfer oldu ve geçen yıl sözleşmesini 2028 ortasına kadar uzattı. Katalanlar onu o dönemde, hem savunmada hem de hücumda katkı verebilen, fizik gücü yüksek bir sol bek olarak tanımlamıştı.