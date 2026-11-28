Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, La Liga'da Deportivo Alaves karşısında geriye düşülmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda ekibi Eindhoven ile oynanan maçta yaptığı hamleyi tekrarladı.

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Real Madrid, Eindhoven karşısında ilk yarıda bir gol geriye düşünce Mourinho 46. dakikada üç değişikliği birden yaptı. Aurelien Tchouameni, Antonio Rüdiger ve Eder Militao oyundan çıkarken yerlerine Jude Bellingham, Ibrahima Konate ve Dean Huijsen oyuna girdi.

Real Madrid, Eindhoven karşısında skoru tersine çevirdi ve mücadeleden 5-1 galip ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ndeki maksimum puanını korudu.

Cumartesi akşamı Santiago Bernabeu'da oynanan La Liga'nın 14. haftasındaki Deportivo Alaves maçında ise Real Madrid, 22. dakikada Antonio Martinez'in attığı golle ilk yarıyı geride kapattı.

Jose Mourinho erken iki değişikliğe gitti ve 46. dakikada Faslı Brahim Diaz ile Aurelien Tchouameni'yi oyundan alarak Bernardo Silva ve Yan Diomande ikilisini sahaya sürdü.

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Mourinho, 60. dakikada Arda Güler'in yerine genç forvet Carlos Espi'yi oyuna aldı. Real Madrid maçlarında genellikle son 10 dakikada oyuna giren Espi, ilk kez bu kadar erken sahaya çıktı.

Dikkat çeken detay ise Aurelien Tchouameni'nin iki maçta da oyundan alınan isimler arasında yer alması oldu. Jose Mourinho, Hollanda ekibi karşısında verdiği kararı dikkat çekici biçimde tekrarlayarak oyuncuyu yine kenara aldı.

Bu değişikliklerle hücumda canlanan Real Madrid, 69. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle farkı bire indirdi.