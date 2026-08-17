Espanyol - Real Madrid LaLiga ön izlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Espanyol - Real Madrid: Maç detayları

La Liga - Hafta 2 22 Ağu 2026 - 15:30 RCDE Stadium

RCD Espanyol ile Real Madrid, 22 Ağustos 2026'da TSİ 22.30'da başlayacak (15.30 EST / 20.30 BST / 21.30 SAST).

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Katalan sahnesi: Barcelona'da erken ivme sınanıyor

RCD Espanyol, La Liga'nın 2. haftasındaki yüksek profilli karşılaşmada İspanyol devlerinden Real Madrid'i RCDE Stadyumu'nda ağırlıyor. Güçlü bir açılış performansının ardından Periquitos, coşkulu iç saha desteğini kullanmayı ve sezonun başındaki ivmeden faydalanmayı hedefleyecek. Real Madrid için ise Katalonya deplasmanı, bu sezonki ilk resmi yurt içi deplasman sınavı niteliğinde ve zirve yarışında tempoyu belirlemek adına üç puan almak büyük önem taşıyor.

Periquitos, açılış haftasındaki zaferin ardından moralli

Espanyol, açılış haftasında Levante karşısında aldığı net 3-0'lık galibiyetin ardından cumartesi günkü maça büyük bir özgüvenle çıkıyor. Forvet Roberto Fernández, ilk yarıda attığı iki golle ön plana çıkarken, Tyrhys Dolan da sonlarda üçüncü golü kaydederek sonucu belirledi. Bu galibiyet, Espanyol'un yaz döneminde Avrupa'dan rakiplere karşı oynadığı hazırlık maçlarıyla kadrosunu keskinleştirdiği hareketli bir yazı da taçlandırdı; buna Burnley ve Middlesbrough ile oynanan gollü beraberlikler de dahildi.

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Real Madrid'in Avrupa genelindeki yenilgisiz hazırlık turu

Real Madrid, Barcelona'ya yenilgisiz bir sezon öncesi programının ardından geliyor. Madrid ekibi, ağustos ayına Fiorentina ile 2-2 berabere kalarak başladıktan sonra Ferencváros ve Deportivo La Coruña karşısında galibiyet aldı. Takım, rekabetçi maçlara hazırlığını 16 Ağustos'ta etkileyici bir şekilde tamamladı ve Bundesliga ekibi FC Schalke 04'ü deplasmanda 3-0 yenerek kadrosunun LaLiga mücadeleleri için tamamen hazır olmasını sağladı.

İkili rekabetin geçmişi: Vinícius'un dublesi ve Madrid üstünlüğü

Real Madrid ile Espanyol arasındaki maçlarda tarihsel olarak başkent ekibi üstünlük kurdu, ancak RCDE Stadyumu'ndaki karşılaşmalar düzenli olarak sert fiziksel mücadelelere sahne oldu. İki takımın Mayıs 2026'daki son lig buluşmasında Real Madrid, Vinícius Júnior'un ikinci yarıdaki dublesi sayesinde Espanyol'un sahasında 2-0 kazandı. Espanyol bu kez tabloyu tersine çevirmek isteyecek ve Madrid'in topa sahip olma oyununu bozmak için sağlam savunma yapısına ve hızlı geçişlere güvenecek.

Takım haberleri ve kadrolar

Espanyol Teknik Direktörü Manolo Gonzalez, bu karşılaşma öncesinde Javier Puado, Kike Garcia ve Edu Exposito'dan sakatlıkları nedeniyle yararlanamayacak. Ev sahibi ekipte cezalı oyuncu bulunmuyor ve doğrulanmış muhtemel ilk 11 de paylaşılmadı. Durum netleştikçe güncellemeler maç saatine yakın eklenecek.

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun eksik listesi daha kabarık; Rodrygo, Eder Militao, Raul Asencio, Thiago Pitarch, Aurelien Tchouameni ve Ferland Mendy'nin tamamı sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek. Deplasman ekibinde cezalı oyuncu yok ve maç öncesinde doğrulanmış muhtemel ilk 11 de sunulmadı.

Form durumu

Espanyol'un son beş maçlık performansında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir yenilgi bulunuyor. Takımın son resmi maçı, 16 Ağustos'ta LaLiga'da Levante karşısında sahasında aldığı 3-0'lık galibiyetti ve bu sonuç lig sezonuna olumlu bir başlangıç sağladı. Sezon öncesinde ise bu sonucun öncesinde Middlesbrough ile 3-3 berabere kaldı ve Burnley ile 2-2 berabere kaldı.

Real Madrid'in son beş maçında dört galibiyet ve bir beraberlik çıktı. Takım, 16 Ağustos'ta Schalke 04 karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle sezon öncesini kapattı; bunun öncesinde 12 Ağustos'ta Deportivo de A Coruna'yı 1-0, 8 Ağustos'ta ise Ferencvaros'u 2-1 mağlup etmişti. Bu seride puan kaybettiği tek maç Fiorentina ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşma oldu. Madrid, bu beş maçta 10 gol atıp dört gol yedi ve hücum hattı hazırlık dönemi boyunca istikrarlı bir üretkenlik sergiledi.

İkili rekabette istatistikler

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, 3 Mayıs 2026'da LaLiga'da RCDE Stadyumu'nda Real Madrid'in 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Bundan önce Real Madrid, Eylül 2025'te sahasında Espanyol'u 2-0 mağlup etti, ancak Espanyol Şubat 2025'te RCDE Stadyumu'nda 1-0'lık galibiyet almayı başarmıştı. LaLiga'da iki takım arasında oynanan son beş maçta daha iyi sicile sahip taraf, Espanyol'un bir galibiyetine karşılık üç galibiyetle Real Madrid oldu; bir maç da Espanyol'un lehine sonuçlandı. Bu süreçteki en farklı skor ise Eylül 2024'te Real Madrid'in aldığı 4-1'lik galibiyetti.