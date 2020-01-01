Espanyol, Raul de Tomas'ı transfer etti

La Liga'nın ilk devresini son sırada tamamlayan Espanyol, Portekiz'in Benfica takımından golcü oyuncu Raul de Tomas'ı kadrosuna kattı.

Kulübü, 25 yaşındaki İspanyol forvet Raul de Tomas ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten transferin maliyetiyle ilgili bilgi verilmese de İspanya basınında Espanyol'un 'ya 20 milyon avro bonservis bedeli ödediği öne sürüldü.

altyapısından yetişen Raul de Tomas, Cordoba, Valladolid ve 'da kiralık olarak oynadıktan sonra sezon başında Benfica'ya imza atmıştı.

İspanyol forvet, Benfica formasıyla bu sezon 17 maçta 3 gol kaydetti.