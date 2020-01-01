Espanyol, 'küme düşme kaldırılsın' dedi

Bu sezon İspanya 2. Lig'e düşen Espanyol'dan 'küme düşme kaldırılsın' talebi geldi.

'da küme düşen ekiplerden olan , bu sezon için küme düşmenin kaldırılmasını talep etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, salgın nedeniyle futbol dünyasının olağanüstü bir dönemden geçtiği belirtildi.

Takımların salgın sonrasında adil şartlarda mücadele etmediği savunularak, "Espanyol Kulübü, 2019-2020 sezonu için düşme uygulamasının kaldırılmasını savunmaktadır" denildi.

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La Liga'yı son sırada tamamlayan Katalan ekibi, ve Mallorca ile birlikte La Liga 2'ye düşmüştü.