Fransız Ibrahima Konaté, geçtiğimiz Cumartesi günü İspanya Ligi'nin ikinci haftasında Espanyol karşısında alınan heyecan dolu 2-1'lik galibiyette Real Madrid formasıyla ilk kez sahaya çıktı, ancak performansı Santiago Bernabéu kalesinde şüphe uyandırmış görünüyor.

Konaté, Liverpool ile olan sözleşmesinin bitmesinin ardından bu yaz bonservis bedeli olmadan Real Madrid'in kadrosuna katıldı.





İspanyol "AS" gazetesi, Konaté'nin Espanyol maçında umut vaat eden bir potansiyel gösterdiğini, ancak istikrarlı bir seviye sergileyemediğini ve hâlâ gelişme alanı olduğunu aktardı.

Gazete, Fransız savunmacının arkadan hücum kurarken gereğinden fazla özgüvenli göründüğünü de ekledi ve teknik direktör José Mourinho'nun, daha fazla antrenman yapmış olan Antonio Rüdiger yerine onu ilk 11'de tercih ettiğine dikkat çekti.

"AS", Konaté'nin takımın geri kalanı gibi maça iyi başladığını ve Espanyol'un az sayıdaki hücumları karşısında soğukkanlılığını koruduğunu, ancak seviyesinin zaman ilerledikçe kademeli olarak düştüğünü açıkladı; Espanyol'un golü sağ taraftan geldi, burada Fransız savunmacı mevkiinin dışındaydı ve bu durum Calaró'nun markajsız şekilde kaleyle karşı karşıya kalmasına imkân tanıdı, ayrıca ileri çıkarken de kararsız göründü.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Dean Huijsen, Real'in ilk 11 savunmacısı olarak yerini sağlamlaştırmış görünüyor ve kalan mevki için rekabet Konaté ile Rüdiger arasında sınırlı kalacak; Mourinho onu yalnızca iki hafta antrenman yaptıktan sonra ilk 11'de oynatmış olsa da, mevkisi için çetin bir rekabetle karşılaşacak.

İspanyol gazeteye göre Konaté'nin performansı tam olarak ikna edici değildi ve gereğinden fazla özgüvenliydi, bu da top kaybına yol açtı; zira savunmadan yaptığı paslarda Huijsen'in sahip olduğu isabete sahip değil. Yine de sezon boyunca üzerine inşa edilebilecek bir ikili oluşturuyorlar; bireysel performansı ise iyiydi, ikili mücadeleleri kazandı ve galibiyeti elde etme çabasında liderlik ruhu sergiledi.

1,94 metrelik boyuyla Konaté fiziksel mücadelelere hâkim oldu ve dört hava topu mücadelesi kazandı (Real Madrid'deki diğer tüm oyunculardan daha fazla), âdeta bir savunma kayası gibiydi ve maçta 89 top temasıyla Real Madrid'in topa en çok dokunan oyuncusu oldu; 75 pasın 73'ünü tamamlayarak (yüzde 97 başarı oranıyla) takımı arkadan yönetti.

Bunun yanı sıra, beş kez ile Real Madrid'in topu en çok geri kazanan ikinci oyuncusuydu ve parlak performansı yalnızca hava toplarıyla sınırlı kalmadı, aynı zamanda üç başarılı müdahale de gerçekleştirdi; ancak maç, en önemlisi konsantrasyon dağınıklığı olmak üzere bazı zayıf noktalarını da ortaya çıkardı.

Real Madrid, La Liga'nın ilk haftasından ertelenen ve Real Sociedad ile oynanacak karşılaşmaya yarın Çarşamba günü Santiago Bernabéu Stadı'nda çıkmaya hazırlanıyor.