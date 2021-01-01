Eskişehirspor'da İlhan Var ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, teknik direktörü İlhan Var ile yollarını ayırdığını duyurdu.

, teknik direktör İlhan Var ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İlhan Var ve ekibine siyah-kırmızılı takıma verdikleri emekler için teşekkür edildi.

Teknik Direktörümüz İlhan Var ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi sonlandırılmıştır. İlhan Var ve ekibine takımımıza vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/C16kf5WoZj — Eskişehirspor (@Eskisehirspor) January 4, 2021

İlhan Var, TFF 1. Lig'in 5. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor maçıyla göreve getirilmişti. İlhan Var yönetiminde ligde 13 maça çıkan Eskişehirspor, bu karşılaşmaların 9'unu kaybederken, 4'ünde ise sahadan beraberlikle ayrıldı.