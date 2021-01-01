Eskişehirspor

Eskişehirspor'da İlhan Var ile yollar ayrıldı

AA
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İlhan Var Eskisehirspor
AA
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, teknik direktörü İlhan Var ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Eskişehirspor, teknik direktör İlhan Var ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İlhan Var ve ekibine siyah-kırmızılı takıma verdikleri emekler için teşekkür edildi.

İlhan Var, TFF 1. Lig'in 5. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor maçıyla göreve getirilmişti. İlhan Var yönetiminde ligde 13 maça çıkan Eskişehirspor, bu karşılaşmaların 9'unu kaybederken, 4'ünde ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

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