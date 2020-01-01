Eskişehirspor'a bir puan silme cezası daha

TFF 1. Lig'de mücadele eden kırmızı siyahlı ekip, Ruud Boffin'in alacaklarının ödenmemesi nedeniyle puan silme cezası aldı.

TFF 1. Lig'de mücadele eden , finansal açıdan zor günler yaşıyor.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle askıya alınan ligde 17 puanla son sırada bulunan Eskişehirspor, bu sezon daha önce toplam 9 puanlık cezalar almıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın eski oyuncularından Ruud Boffin ile geçmiş dönem alacaklarına ilişkin yapılan görüşmelerin kendisine sunulan ödeme planına rağmen olumsuz sonuçlandığı belirtildi.

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Boffin'e alacaklarına karşılık 75 bin euro değerinde bir ev ve 24 ay taksitle 100 bin euro teklif edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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"Kulübümüz eski oyuncularından Ruud Boffin ile geçmiş dönem alacaklarına ilişkin görüşmelerimiz kendisine sunduğumuz ödeme planlarına rağmen olumlu sonuç vermemiştir. Bu sebeple kulübümüze -6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı federasyon tarafından tebliğ edilmiştir. Eskişehirsporumuz ne olursa olsun kendi yetiştirdiği oyuncularla, şanlı tarihinde her zaman olduğu gibi layık olduğu yere ulaşmak için taraftarıyla birlikte yoluna emin adımlarla devam edecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Kırmızı siyahlı ekibin puanı bu son ceza ile birlikte 11'e düşecek ve liglerin devam etmesi durumunda 15. sıradaki 'un 14 puan gerisinde kalan 6 haftada ligde kalma mücadelesi verecek.