İkili, 2031’e kadar sözleşme imzaladı ve toplamda 50 milyon euroya mal olmaları bekleniyor. 22 yaşındaki forvet Gonzalo 40 milyon euroya, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Palacios ise 10 milyon euroya transfer oldu.

Ancak iddialara göre Fulham, böylece transfer haklarının her biri için yalnızca yüzde 70’ini aldı. Bu da Real’in, ileride gerçekleşebilecek olası bir satıştan mali olarak pay alacağı anlamına geliyor.

Bu tür yapılar, son yıllarda Real’e devasa gelirler sağladı. Kraliyet ekibi yalnızca bu yaz, sonraki satış paylarından 110 milyon euronun üzerinde gelir elde etti ve böylece kendi transfer hamlesini finanse etti. Denzel Dumfries, Marc Cucurella ve Carlos Espi 100 milyon euro karşılığında kadroya katıldı. Buna ek olarak Real, Ibrahima Konate ile Bernardo Silva’yı bonservissiz olarak aldı.

Gonzalo, Kulüpler Dünya Kupası’nda büyük yankı uyandırdı

Gonzalo ve Palacios, Fulham’da teknik direktör Alvaro Arbeloa ile buluşacak. 43 yaşındaki çalıştırıcı, Real altyapısından yetişen bu iki oyuncuyla daha önce altyapıda ve geçen sezonun ikinci yarısında A takımda birlikte çalıştı. Ancak Arbeloa, sezonun ardından ayrılmak zorunda kaldı; yerine Jose Mourinho getirildi.

Real’de Gonzalo ve Palacios’un süre bulma ihtimali oldukça düşüktü. Gonzalo, 2025 Kulüpler Dünya Kupası’ndaki dört gollük etkileyici performansını kalıcı bir çıkışa dönüştüremedi. Geçen sezon çoğunlukla yedek kulübesinden oyuna girdi. Palacios ise şu ana kadar Real formasıyla yalnızca yedi resmi maça çıktı.

İddialara göre Arbeloa, aslında Franco Mastantuono’yu da Fulham’a getirerek Real’den üçüncü bir oyuncuyu kadroya katmak istiyordu. Ancak şu anda Arjantinli 18 yaşındaki sağ kanat için her şey, Fiorentina’ya kiralanacağına işaret ediyor. Fulham, geçen Premier League sezonunu 11. sırada tamamladı ve herhangi bir uluslararası organizasyonda yer almıyor.