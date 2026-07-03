Eski Suudi yıldız: Medya, Ronaldo hakkında bir oyun sahneliyor

Suudi Al-Nassr ve Portekiz Milli Takımı’nın kaptanı Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası finallerinde “Avrupa’nın Brezilya’sı” olarak anılan takımda fiziksel performansının düşmesi nedeniyle sert bir eleştiriye maruz kaldı.

Ronaldo, Hırvatistan'ı 2-1 yenerek Portekiz'i son 16 turuna taşımayı başardı; penaltıdan attığı ilk golle gol sayısını 3'e çıkardı.

Suudi Arabistan milli takımının eski oyuncusu Hüseyin Abdülghani, “Nadina” programında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ronaldo’ya Portekiz milli takım oyuncularının yardım etmediği yönündeki söylentilerin hiçbir dayanağı yok; bu konu tamamen bir tiyatrodan ibarettir.”

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Ayrıca şunları ekledi: “Medya, Ronaldo ile ilgili her şeyi abartmaya çalışıyor, ancak gerçek şu ki, oyuncu artık eskisi gibi katkı sağlayamıyor.”

Sözlerine şöyle devam etti: “Ronaldo öncelikle kendine yardım etmiyor; dolayısıyla diğer oyuncuların ona yardım etmediğinden söz edilemez. Dünyadaki hiçbir oyuncu, kendisine zafer kazandıracak bir takım arkadaşına pas vermek istemez.”

Son olarak şunları söyledi: "Bir oyuncu, Kylian Mbappé'nin Fransa'da ve Lionel Messi'nin Arjantin'de yaptığı gibi kendini öne çıkarır, ancak Ronaldo artık geçmiş yıllarda gösterdiği performansı sergileyemiyor."

Portekiz milli takımı, 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turu kapsamında önümüzdeki Pazartesi akşamı İspanya milli takımıyla karşılaşmaya hazırlanıyor.