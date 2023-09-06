Eski sportif direktör Leonardo'dan şok Messi ve Neymar itirafı: PSG neyi yanlış yaptı?

Paris Saint-Germain'in eski sportif direktörü Leonardo, Lionel Messi ile Neymar'ın PSG'de neden başarılı olamadığını açıkladı.

Neymar, PSG'de cehennemi yaşadığını söyledi

Messi, Paris'te mutlu değildi

Leonardo, PSG'nin onları desteklemediğini düşünüyor

NE OLDU? PSG'nin eski sportif direktörü Leonardo, 2019 - 2022 yılları arasında Neymar ve Messi ile birlikte çalıştı. Leonardo, iki süper yıldızın Paris ekibinde neden başarılı olamadığını açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Brezilya basınından Ge'ye konuşan Leonardo, Messi ve Neymar'ın PSG'de desteklenmediğini söyledi: "İnsanların kendilerini rahat hissetmeye ihtiyaçları vardır. Onların da iyi bir ruh haline, iyi görünmeye, desteklenmeye ihtiyaçları vardı. Bunu yapacak olan kulüp, biz ve antrenörlerdik."

"Bu düzeyde yeteneğe sahip oyuncular, çok fazla sorunla karşı karşıya kalıp çözüme kavuşuyorlar. Başarılı olmaları için desteklenmeleri gerekiyor."

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BÜYÜK RESİM: Lionel Messi, "mutsuz" olduğunu söylediği Paris'ten ayrılarak Inter Miami'ye imza attı. Al Hilal'e giden Neymar ise PSG'deki günlerinin "cehennem" gibi olduğunu düşünüyor.

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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Getty Images

SIRADA NE VAR? PSG, Inter Miami ve Al-Hilal'e giden Messi ile Neymar'ın yerine Randal Kolo Muani, Ousmane Dembele ve Goncalo Ramos'u transfer etti. 15 Eylül'de Parc des Princes'te Nice'e karşı mücadele edecekler.