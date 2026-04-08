Eski Real Madrid yıldızı: Vinícius berbat... Onu izlemek beni sinirlendiriyor

Eski Real Madrid oyuncusu Hollandalı Rafael van der Vaart, Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 2-1 yenildikten sonra, Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinícius Júnior'un davranışını sert bir şekilde eleştirdi.

Bayern Münih, Santiago Bernabéu'da Real Madrid'i 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselme yolunda önemli bir adım attı.

İkinci maç, önümüzdeki Çarşamba günü Allianz Arena'da oynanacak ve bu maçın galibi, Liverpool ile Paris Saint-Germain arasındaki maçın galibi ile Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşılaşacak.

"AS" gazetesinin aktardığına göre Van der Vaart şunları söyledi: "Bu korkunç. Onu oynarken izlemek beni sinirlendiriyor. Onun için çok üzülüyorum çünkü harika bir oyuncu. Ancak topa her dokunduğunda, en ufak bir dokunuşta bile, rakibin kırmızı kart görmesini umarak kendini yere atıyor, sonra da hiçbir şey olmamış gibi kalkıyor. Beni üzen şey bu."

Ve ekledi: "Real Madrid, maç boyunca kötü performans sergileyebileceğiniz bir kulüp, ancak taraftarlar umursamıyor. Çünkü aniden, önceden haber vermeden o muazzam enerjinin geri döneceğini ve stadyumu canlandıracağını biliyorlar. Bayern Münih'te işler böyle yürümüyor."

