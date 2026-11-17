İspanya Milli Takımı düşüş ve tartışmalarla dolu bir dönemden geçerken eski Real Madrid yıldızı Álvaro Benito, tüm dengeleri altüst eden ateşli açıklamalar yaptı. Pedri'yi güçlü bir şekilde savunan Benito, genç oyuncunun eşi benzeri olmayan bir futbolcu olduğunu ve dünyada onun bir alternatifinin bulunmadığını vurguladı.

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Benito'nun açıklamaları, Pedri'nin İspanya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Çekya ve İngiltere ile oynadığı maçlarda forma giymemesinin yol açtığı büyük tartışmaların ardından geldi. Barcelona'nın yıldızı kulübünde kariyerinin en iyi performanslarından birini sergilerken yedek kulübesinde oturması pek çok kişi tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Cadena SER radyosunda yayınlanan "El Larguero" programına konuk olan Benito, genç orta saha oyuncusunu savunmakta tereddüt etmedi ve onu kazanmak isteyen her takım için eşsiz ve vazgeçilmez bir oyuncu olarak nitelendirdi.

Benito, "Fikrimi söylemeyi göze alacağım. Dünya Kupası'na en iyi döneminde gelmedi, başka bir tercih yaptılar ve bu tercih büyük bir başarı getirdi. Ancak bu, onun futboldaki değerinden hiçbir şey eksiltmiyor. Birkaç ay önce burada onun en iyi orta saha oyuncusu olduğundan bahsetmiştik" dedi.

Eski yıldız şöyle devam etti: "Dünyanın en iyi orta saha oyuncularıyla boy ölçüşebilecek bir seviyede. Bellingham ve diğerleri farklı özelliklere sahip. Elbette oyuncular arasında bir kıyaslama yapmıyorum."

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Benito, Pedri'nin şu andaki tek sorununun kesinlikle teknik olmadığını, aksine en iyi formuna yeniden kavuşmak ve yedek kulübesinde oturması ile az süre almasından dolayı biraz kaybetmiş olabileceği milli takımdaki özgüvenini geri kazanmakla ilgili olduğunu vurguladı.

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Benito sözlerini şöyle sürdürdü: "Pedri'nin tek sorunu en iyi formuna yeniden kavuşmak ve milli takımda belki biraz kaybettiği özgüvenini geri kazanmak. Ancak bence boşlukları bulma, topu koruma ve baskıdan kurtulma konusunda bu özelliklere sahip onun gibi bir oyuncu yok."

Benito, Pedri'nin asıl değerinin sahayı okuma konusundaki nadir yeteneğinde, başkalarının göremediği alanları bulmasında ve baskı altında topu kaybetmeden çıkabilmesinde yattığını belirtti. Benito'ya göre milli takımda bu becerilere aynı kalitede sahip başka bir oyuncu bulunmuyor.

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Real Madrid Castilla'nın eski teknik direktörü, "Bence o harika bir katkı ve benim için vazgeçilmez bir as oyuncu" ifadelerini kullandı.

Benito'nun açıklamaları, teknik direktör Luis de la Fuente yönetiminde son iki maçında vasat bir görüntü sergileyen ve oyunun temposunu kontrol edip orta sahada farkı yaratabilecek bir oyuncunun eksikliğini fazlasıyla hisseden İspanya Milli Takımı için hassas bir döneme denk geliyor.

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Pek çok yorumcu, Pedri'nin ilk 11'de yer almamasının "La Roja"nın performansındaki düşüşün en önemli nedenlerinden biri olduğu görüşünde. Özellikle takım savunma ile hücum arasındaki bağlantıdan yoksun kaldı ve Çekya ile İngiltere'nin organize savunmaları karşısında çözüm üretmekte başarısız oldu.

Öte yandan Pedri, Barcelona'da olağanüstü performanslar sergilemeyi sürdürüyor. Katalan ekibinin beyni haline gelen genç oyuncu, teknik direktörün atakları kurmada ve büyük maçlarda oyunun kontrolünü ele geçirmede güvendiği isim konumunda.

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Benito'nun Pedri'yi güçlü bir şekilde savunması, İspanyol futbol kamuoyunda önemli bir soruyu gündeme getiriyor: De la Fuente tercihlerini yeniden gözden geçirip Pedri'ye hak ettiği yeri verecek mi, yoksa daha az etkili olduğunu kanıtlamış diğer seçeneklere güvenmeye devam mı edecek?

Kesin olan şu ki tartışmalar önümüzdeki günlerde de sürecek ve Pedri'nin adı, onu dünyanın en iyi orta saha oyuncusu olarak görenlerle bunu milli takımda kanıtlaması için kendisine tam bir şans verilmesini isteyenler arasında, önümüzdeki büyük organizasyonlar öncesinde gündemin ilk sırasında kalmaya devam edecek.