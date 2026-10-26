Eski Real Madrid oyuncusu Rafa Alkorta, teknik direktör José Mourinho'nun büyük maçlarda sahaya sürmesi gereken on biri belirlemekte tereddüt etmedi.

Alkorta, Barcelona karşısında alınan 2-1'lik galibiyette Kraliyet ekibinin performansını değerlendirdi ve Vinicius Junior'ın kullanılabilir oyuncular listesine dönmesine rağmen El Clásico'ya çıkan on birin korunmasını savundu.

Defensa Central ağı, Alkorta'nın Cadena SER radyosundaki Carrusel Deportivo programına katılımı sırasında yaptığı açıklamaları yayımladı.

Eski Merengue oyuncusu şunları söyledi: "Real Madrid işleri iyi yürüttü. Barcelona'ya karşı oynayan ilk on bir, büyük maçların on biri. Buna hiç şüphe yok, Vinicius yedek kulübesinde oturmalı."

Bu kesin görüş, Alkorta'yı sergilediği takım performansıyla ikna eden bir ekip içinde Brezilyalı oyuncunun nasıl konumlandırılacağı tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

Alkorta, El Clásico'da ilk yarının bitiminden önce yaşananlara dikkat çekerek şöyle dedi: "Real Madrid bu sezonki en iyi ilk yarısını ortaya koydu."

Daha sonra oyunun gidişatında meydana gelen değişimi de kabul ederek şunları ekledi: "Barcelona ikinci yarıda topa daha fazla sahip oldu."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Liderlikten söz ettiğimizde, Jude Bellingham lider olmaya uygun kişiliğe sahip."

Analizi çerçevesinde Alkorta, Bernardo Silva ile Arda Güler arasında bir karşılaştırma yaptı. Her iki oyuncu da ilgisini çekti, ancak belirli bir görevi yerine getirmede Portekizli yıldızın tecrübesini tercih etti.

Şöyle dedi: "Bana göre, merkez orta saha mevkisinde oyun kurucu olarak Bernardo Silva, Güler'den bile daha iyi; çünkü bu rolün gerekliliklerini daha iyi biliyor."

Yan Diomande hakkında konuşurken de son derece netti; şöyle dedi: "Bu Diomande ne harika bir oyuncu. Her yerde var, savunmada yardım ediyor, hücuma katkı sağlıyor ve rakip için bir tehdit oluşturuyor."

Bu iki yönlü çalışma, Alkorta'nın El Clásico'ya çıkan on biri neden savunduğunu anlamaya yardımcı oluyor. Takımı korumak adına savunma görevlerine bağlılığının yanı sıra tehlike yaratma kabiliyetini de övdü.

Barcelona karşısında gördüklerine dayanarak Alkorta, en yüksek hazır bulunuşluk gerektiren karşılaşmalarda bu on birin korunması çağrısında bulunuyor.

Bu yaklaşım çerçevesinde, Vinicius'un fırsatını yedek kulübesinden beklemesi gerektiğini düşünüyor.