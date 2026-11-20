Reklam

Timmy Simons, cuma günü KRC Genk'in yeni teknik direktörü olarak tanıtıldı. Belçikalı çalıştırıcıya basın toplantısında, ülke içinde kariyerinde bir üst basamağa çıkmak için ayrıldığı OH Leuven'in büyük hayal kırıklığı da soruldu.

Simons, yaz aylarında OHL'nin başına geçti. Takım onun yönetiminde sezona zor başladı ancak son haftalarda çok iyi sonuçlar aldı. Kulüp şu anda dikkat çekici bir şekilde onuncu sırada ve bu durum Genk'in de gözünden kaçmadı.

Genk, Belçika Birinci Ligi'nde yedinci sırada. Bu, kulüp için fazlasıyla düşük bir konum. İki haftadan biraz kısa bir süre önce kulüp yönetimi, Danimarkalı teknik direktör Jess Thorup'u görevden almaya karar verdi.

Genk şimdi Simons'la anlaştı. Bu karar, OHL yönetiminde büyük hayal kırıklığı yarattı. Kulüp, internet sitesinde şu açıklamayı yaptı: "OH Leuven, Timmy Simons'ın kulüpten ayrılıp KRC Genk'in teklifini kabul etme kararını şaşkınlıkla öğrendi."

Reklam Reklam

"Bu karar bizim için son derece beklenmedik. Timmy ile çalışırken her zaman karşılıklı güven, bağlılık ve sadakat temelinde hareket ettik. Yeni bir profesyonel fırsatı değerlendirme arzusunu anlıyoruz."

Related Topics

"Ancak bu sürecin yaşanış biçiminin bizi hayal kırıklığına uğrattığını da gizleyemeyiz. Bir kulübün ve/veya bireyin sportif hedeflerinin, kulübün ve/veya bireyin büyüklüğü ya da konumu ne olursa olsun, karşılıklı saygı ve doğru davranış biçimiyle el ele gitmesi gerektiğine inanıyoruz."

Simons, "duyguları anladığını" söyledi. PSV'nin de eski orta saha oyuncusu olan Simons'ın sözlerini Sporza şöyle aktardı: "Ama bu konuda her zaman açık bir iletişim kurdum. Herkes neler olup bittiğini gayet iyi biliyordu ve durumdan haberdardı."

Reklam

Simons ise konuya farklı bir açıdan yaklaştı: "Teknik direktörler de görevden alınıyor. Bu yüzden biri kendi isteğiyle ayrıldığında, özellikle de bütün anlaşmalara uyuyorsa kızmamalısınız. Bu aynı zamanda iyi iş çıkardığınız anlamına gelir. Leuven'de bir yapı oluştu; arkamda öylece bir şey bırakıp gitmedim."

Simons, sosyal medyadaki öfkeli tepkileri pek önemsemiyor: "Yıllardır sosyal medya kullanmıyorum. Günlük işlerime ve kendi kontrol edebileceğim şeylere odaklanıyorum. Böyle şeylerin de yaşanması üst düzey sporun bir parçası."

Reklam

Genk Teknik Direktörü Dimitri De Condé, Simons'ı savundu ve OHL ile Genk arasındaki "açık sözleşme hükümlerine" dikkat çekti: "Yetişkin insanlarla masaya oturup sözleşmeye maddeler koyduğunuzda, bunun ne gibi sonuçlar doğurabileceğini bilirsiniz. Bunu istemiyorsanız sözleşmelerde buna yer vermemelisiniz. Kâğıt üzerinde imzalanmış olandan daha güçlü bir şey yoktur."

De Condé ayrıca OHL Teknik Direktörü György Csepregi'nin somut ilgiden bir süredir haberdar olduğunu belirtti: "Leuven'i yalnızca pazar günü değil, cuma sabahı bilgilendirdik. György ile telefonda görüştüm ve o sırada herhangi bir öfkeden söz edilmiyordu. Süreci profesyonelce yürüttük."

Reklam

Simons'ın eski oyuncularıyla yeniden karşılaşmak için uzun süre beklemesi gerekmeyecek. OHL, 11 Aralık'ta, tam da Simons'ın 50 yaşına girdiği gün Genk'e konuk olacak.