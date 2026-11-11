Eski Liverpool yıldızı: Arnold, Bayern Münih'e transfer olmalı

Liverpool ve İngiltere Milli Takımı'nın eski forveti Emile Heskey, Trent Alexander-Arnold'ın Bayern Münih'e transferinin kariyerinde iyi bir adım olabileceği görüşünde. Heskey, Real Madrid'deki süre alışının azalmasına dikkat çekerek, İngiliz bekin sahip olduğu hücum yeteneklerinin kendi bakış açısına göre savunma becerilerine yöneltilen eleştirilerin üzerinde olduğunu belirtti.

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Heskey, "Eldorado" sitesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bayern Münih, Trent Alexander-Arnold için iyi bir seçenek olacaktır. Alman Ligi (Bundesliga) son derece güçlü bir rekabete sahip ve oradaki en büyük kulüpte oynayacak, bu da onun için harika bir durum olur. Yine de ben onu Liverpool'a dönerken görmeyi tercih ederim."

Şöyle devam etti: "Savunma yetenekleriyle ilgili konuştuğumuz tüm eleştirilere rağmen, olumlu yönleri olumsuz yönlerinden fazla. Hücuma katılmak için ileri çıktığında sunduğu katkı, bu eleştirileri büyük farkla aşıyor."

Heskey'nin bu sözleri, Alexander-Arnold'ın Real Madrid ile düzenli olarak forma giyme şansı bulmakta zorlandığı bir dönemde geldi.

Oyuncu, altı yaşında akademisine katıldığı İngiliz kulübünde yaklaşık 20 yıl süren bir serüvenin ardından 2025 yazında Liverpool'dan İspanyol kulübüne transfer olmuştu.

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İngiliz sağ bek, ilk sezonunda kendisini kraliyet takımının ilk on birinde kalıcı kılamadı; zira sakatlıklar başlangıcını sekteye uğrattı ve 2025-2026 sezonunda İspanya Ligi'nde yalnızca 21 maçta forma giydi, bunların 14'üne ilk on birde başladı.

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İçinde bulunduğumuz 2026-2027 sezonunda, Real Madrid'in teknik heyetinin başka seçeneklere yönelmesiyle sağ bek pozisyonundaki rekabetin kızışması, durumunu daha da zorlaştırdı.

Teknik direktör José Mourinho, önceliği Federico Valverde'ye, ardından Denzel Dumfries'e veriyor; bu durum İngiliz oyuncunun süre sayısına yansıdı.

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28 yaşındaki oyuncu, Liverpool ile dolu dolu bir geçmişe sahip; A takım formasıyla 354 maça çıktı, bu maçlarda 23 gol atıp 86 asist yaptı.

Ayrıca 2019'da Şampiyonlar Ligi, 2020 ve 2025'te iki Premier Lig şampiyonluğuna katkı sağladı; bunların yanı sıra FA Cup, Lig Kupası, Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Süper Kupası da kazandı.

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Alexander-Arnold, kariyerinde yeni bir meydan okuma arayışıyla sözleşmesini yenilememeye karar vererek 2025 yazında Liverpool'dan ayrılmış ve Avrupa düzeyinde hedeflerini gerçekleştirmek için bir fırsat olarak gördüğü Real Madrid'e transfer olmayı seçmişti.

Oyuncunun Real ile geleceği son derece karmaşık görünüyor. Kraliyet kulübüne, pozisyonundaki dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak büyük beklentiler eşliğinde gelmişti.

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Real Madrid, oyuncunun sözleşmesi Liverpool ile yalnızca birkaç gün sonra sona erecek olmasına rağmen, transferini garantilemek ve Kulüpler Dünya Kupası'nda kendisiyle birlikte yer almak için 10 milyon euro ödedi.

Ancak takıma uyum sağlaması kolay olmadı. İlk sezonunda 30 maça çıktı, bunların 22'sine ilk on birde başladı ve istikrarsız bir sezon geçirdi. Yalnızca bir yıl sonra kulüp, aynı pozisyonu doldurmak için Dumfries'e güçlü bir şekilde bel bağlaması gerektiğini anladı; Fede Valverde ise sağ kanattan katkı sunma yeteneğini kanıtlamaya devam ediyor.

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Beyaz formayı giyme deneyimi, Arnold'ın hayal ettiği gibi olmadı. Real Madrid'e transfer olmasından birkaç ay önce İngiliz bek, Ballon d'Or kazanma hedefinden söz ediyordu; ancak hikâye çok değişti ve geleceği kulüpte kuşku konusu haline geldi.

Basın haberlerine göre, şu anda ne Real'in ne de oyuncunun aralarındaki ilişkiyi sonlandırmayı düşündüğü görülüyor; ancak gerçekler, az süre almasının orta vadede Arnold'ın İspanya'nın başkentinde kalmaya devam etmesinin yeniden gözden geçirilmesine yol açabileceğine işaret ediyor.