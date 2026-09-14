Eski Liverpool orta saha oyuncusu Ovie Ejaria, Real Oviedo ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından kendini kulüpsüz buldu ve profesyonel kariyerini yeniden başlatmak için yeni bir fırsat aradığını mesleki hesabı üzerinden "LinkedIn" sitesinde duyurdu; bu, bu seviyedeki bir futbolcu için alışılmadık bir adım oldu.

İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre, Ejaria kişisel profili üzerinden doğrudan bir mesaj paylaşarak şöyle dedi: "Serbest oyuncu (orta saha oyuncusu) Londra. Şu anda serbest bir oyuncuyum ve uygun fırsatı arıyorum." Bu ifadeyle önümüzdeki dönemde yeni bir kulübe transfer olmaya hazır olduğunu vurguladı.

28 yaşındaki Ejaria, Liverpool'a geçmeden önce Arsenal akademisinde yetişmiş, ilk maçını A takımla Alman teknik direktör Jürgen Klopp yönetiminde oynamış ve orta saha oyuncusu için umut vaat eden bir gelecek konusunda büyük beklentiler duyulmuştu.

Profesyonel kariyeri boyunca Ejaria, başta Rangers, Sunderland ve kariyerinin önemli bir dönemini geçirdiği Reading olmak üzere birçok kulüpte forma giydi; ardından geçtiğimiz yaz İspanya'da yeni bir fırsat arayışıyla Real Oviedo'ya transfer oldu.

Asturias kulübündeki deneyiminin sona ermesinin ardından İngiliz oyuncu, transfer piyasasında kulüpsüz olarak müsait hale geldi. "LinkedIn" üzerindeki aktivitesi ise, kendisine Liverpool'da büyük beklentiler arasında başlayan kariyerini yeniden canlandırma fırsatı verecek bir takım bulma yönündeki açık isteğini yansıtıyor.