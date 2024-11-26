Eski hakem Ali Palabıyık'tan Beşiktaş itirafı: "İki hafta sokağa çıkamadım"

Eski hakem Ali Palabıyık, 2017 yılında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçına dair dikkat çekici bir itiraf yaptı.

Ali Palabıyık'tan Beşiktaş itirafı

2017'deki Cenk Tosun'a yapılan bir penaltı pozisyonu vardı

Palabıyık, "İki hafta sokağa çıkamadım" dedi

NE OLDU? Eski hakem Ali Palabıyık'tan 23 Eylül 2017'de yönettiği Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine dair çarpıcı itiraflar geldi. Mücadeleyi Fenerbahçe Giuliano ve Vincent Janssen'in iki penaltı golüyle 2-1 mağlup etmişti. Beşiktaş'ın tek golü ise 87. dakikada Ryan Babel'den gelmişti.

NE SÖYLENDİ? Eski hakem Ali Palabıyık, Ekol TV'de, "Verdiğiniz kararlar sebebiyle en zorlandığınız maç?'' şeklindeki soruya şu yanıtı verdi: "Fenerbahçe-Beşiktaş maçı, 2-1 Fenerbahçe kazanmıştı. Sahada 5 tane kırmızı kart vardı. Şenol Güneş'e göstermiş olduğum bir kırmızı kart vardı. Saha içinde vermiş olduğum kararlar çok tartışıldı. O zaman VAR yoktu. Beşiktaş'ın atmış olduğu bir golü, ofsayt sebebiyle iptal ettik."

"Müsabaka sonrası iki hafta benim için gerçekten çok kötüydü. Çünkü sokağa çıkamadım. Cenk Tosun'a yapılan kaçırdığım bir penaltı var. 2 hafta sokağa çıkamadım. Numaramı değiştirmek zorunda kaldım. Beşiktaş taraftarlarının haklı bir isyanı vardı ama numaramı bulup rahatsız ederek yaptılar."

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BÜYÜK RESİM: 2017/18 sezonunu Galatasaray 75 puanla şampiyon, Fenerbahçe 72 puanla ikinci, Başakşehir 72 puanla üçüncü, Beşiktaş ise 71 puanla dördüncü sırada bitirmişti. Beşiktaş'ın iki sezonluk şampiyonluk serisi 2017/18 sezonunda sona ermişti.