Eski Galatasaraylı Bruma, Leipzig'in satış listesine kondu

Eski takımı Galatasaray ile adı geçen Bruma'nın, RB Leipzig'den gönderileceği konuşuluyor.

'ın yeniden kadrosuna katmayı düşündüğü Bruma, Kicker'da yer alan habere göre 'den gönderilecek.

İlk olarak 2013 yılında 'dan 13 milyon euro'ya Galatasaray'a transfer edilen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu, önce Gaziantepspor'a, ardından 'a kiralandı. 2017'de ise 15 milyon euro karşılığında Leipzig'e satıldı.

Sarı-kırmızılı forma ile 85 karşılaşmaya çıkan Bruma, 15 gol atıp 21 asist yapmayı başarmıştı. Leipzig'de ise 67 maçta 10 gol 5 asistlik katkı sağladı.