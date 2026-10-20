Eski Fransa yıldızı: Barcelona'nın Paris'i geçeceğine inanmak zor

Paris Saint-Germain'in eski yıldızı Jerome Rothen, Fransız takımının bu akşam Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı karşılaşmaya açık bir üstünlükle başlayacağına inanıyor.

Rothen, RMC ağının aktardığına göre X hesabı üzerinden şunları söyledi: "Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi'nde sihirli bir dokunuşa ve üstünlüğe sahip. Bazı oyuncuları bu turnuvada olağanüstü bir performans sergiliyor."

Şöyle devam etti: "Barcelona'nın Paris Saint-Germain'e üstünlük sağlayacağına ve kendi oyun tarzını dayatamayacağına inanmak zor. Barcelona'nın sezon başından beri muhteşem bir performans sergilediği doğru, ancak Paris Saint-Germain iki kez Avrupa şampiyonu olmanın ve maçın kendi sahasında oynanmasının avantajına sahip."

Şunu vurguladı: "Manchester City karşısında ezici bir galibiyet elde ettiler. İlk yarı, Katar mülkiyeti döneminin ve belki de Paris Saint-Germain tarihinin en iyi yarılarından biriydi."

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Eski milli oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Eğer bu şekilde devam ederlerse, bu Barcelona için zor olacak."









Aynı zamanda eski Parisli oyuncu, Lamine Yamal'ın etkisini ve tehlikesini de unutmadı; Barcelona'nın yıldızının maçın anahtarını elinde tutan isim olduğunu söyleyerek onun kontrol altında tutulması gerektiğine işaret etti ve şunları söyledi: "Bu gece gözetlenmesi gereken adam o." Sözlerine şöyle devam etti: "Büyük oyuncular maçlara farklı bir şekilde hazırlanır ve bu gece hiçbir ders kabul etmeyecekler. Çok fazla gol görmeyeceğimizi tahmin etmiyorum."