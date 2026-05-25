Eski Feyenoord oyuncusu Marcos Senesi anlaşmaya vardı ve muhteşem bir transfer gerçekleştirdi

Transfer muhabiri Matteo Moretto'nun haberine göre, Marcos Senesi önümüzdeki dört sezon boyunca Tottenham Hotspur forması giyecek.

29 yaşındaki savunma oyuncusu, AFC Bournemouth'tan bedelsiz transfer olacak. Spurs, Senesi ile varılan sözlü anlaşmayı yakında kağıda dökecek.

Moretto'ya göre Tottenham, birçok Avrupa'nın önde gelen kulübünü geride bıraktı. Hatta Liverpool'un da geçtiğimiz haftalarda Senesi ile temasa geçtiği belirtiliyor.

Bu pek de şaşırtıcı değil, zira teknik direktör Arne Slot geçmişte Arjantinli oyuncuyla çalışmıştı. Feyenoord, Senesi'yi 2022 yılında 15 milyon euroya Bournemouth'a satmıştı.

Senesi, Premier League'de giderek daha da iyiye gitti. Sol ayaklı oyuncu, şu ana kadar Arjantin milli takımında üç kez forma giydi.

Bournemouth'taki maç sayısı Pazar günü 128 resmi maça ulaştı. Senesi bu maçlarda altı gol ve on asist kaydetti.

Tottenham'da Senesi, Hollanda milli takım oyuncuları Micky van de Ven ve Xavi Simons ile birlikte oynayacak. O, vatandaşı Cristian Romero ile birlikte savunmanın ortasında bir ikili oluşturabilir.