Eski Feyenoord oyuncusu Marco Senesi, özel bir koşul altında Tottenham Hotspur'a transfer olabilir

David Ornstein, Cuma günü The Athletic adına yaptığı açıklamada, Tottenham Hotspur'un Marcos Senesi'yi bedelsiz transfer etmek için en avantajlı konumda olduğunu bildirdi. Arjantinli oyuncunun Bournemouth'taki sözleşmesi bu yaz sona eriyor.

Transfer ücreti ödemeden transfer edilebilecek bir sol ayak olan Senesi, hem yurt içinde hem de yurt dışında oldukça rağbet gören bir transfer hedefi. Ornstein'a göre ise şu anda Tottenham, Senesi'yi kadrosuna katma yarışında önde gidiyor.

Ancak olası bir transferin gerçekleşmesi için çok önemli bir koşul var: Tottenham'ın Premier Lig'de kalması gerekiyor. Zira Spurs, tarihi bir küme düşme mücadelesinin içinde.

Şu anda, bu sezonun üçüncü teknik direktörü Roberto De Zerbi'nin takımı, küme düşme hattının altında bulunuyor. Premier League'de 18. sırada yer alan takım, en yakın küme düşme rakibi West Ham United'ın iki puan gerisinde.

Tottenham ligde kalmayı başarırsa, Senesi De Zerbi'nin iki transferinden ilki olabilir. Ayrıca Liverpool'un şu anki sol bek oyuncusu Andy Robertson da - Spurs ligde kalırsa - Kuzey Londra'ya bedelsiz transfer olabilir.

Ancak, 2022 yazında Feyenoord'dan Bournemouth'a transfer olan Senesi'nin gelmesiyle ilgili olarak hala başka talipler de var. The Cherries, o dönemde onun transferi için 15 milyon euro ödemişti.

Senesi'nin yanı sıra, baş antrenör Andoni Iraola da önümüzdeki yaz Premier League'in şu anki on birinci sıradaki takımından ayrılacak. İspanyol teknik adam, Athletic Bilbao'nun da aralarında bulunduğu birçok kulübün ilgisini çekiyor.