Eski Feyenoord oyuncusu, etkileyici transferinden bir yıl sonra önemli bir düşüş yaşadı

Zepiqueno Redmond, FC Annecy’de kiralık olarak forma giyecek. Yirmi yaşındaki forvet, Aston Villa’da hâlâ pek fazla süre alamıyordu.

Rotterdamlı Redmond, geçen yıl Feyenoord'dan ayrılıp İngiltere'de yeni bir maceraya atılmayı tercih etmişti.

Hollanda genç milli takımında forma giyen oyuncu, Aston Villa ile çok yıllık bir sözleşme imzaladı, ancak hemen Huddersfield Town'a kiralandı.

Orada, Redmond için talihsizlik sadece üç maç sonra baş gösterdi ve oyuncu ciddi bir diz sakatlığı geçirdi.

Şimdi Redmond, bir yıllığına Fransa Ligue 2’de oynayacak. Annecy, Fransız kulübünde azınlık hissesi bulunan ortak sahibi V Sports aracılığıyla Aston Villa ile bağlantılıdır.

2024/25 sezonunda Redmond, Feyenoord formasıyla dokuz resmi maça çıktı; bunların bir kısmı Şampiyonlar Ligi'ndeydi.

MVV Maastricht ile oynanan kupa maçında (1-2 galibiyet), bu altyapı ürünü oyuncu iki gol atarak önemli bir rol oynadı.