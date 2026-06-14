Eski Brezilya yıldızı: Fas en iyisiydi... Ancelotti'nin kararını anlamıyorum!

Eski Brezilya yıldızı Fambita, dün Cumartesi akşamı (Amerika'nın doğu kıyısı saatiyle) 2026 Dünya Kupası'nda her iki takımın da ilk maçında Fas ile 1-1 berabere kalan "Seleção"nun performansını eleştirdi ve "Atlas Kaplanları"nın daha iyi oynadığını belirtti.

Fambita, Brezilya'nın "JP esportes" kanalında yaptığı maç analizinde şunları söyledi: "Maçı bir bütün olarak ele alırsak ve Fas'ın gösterdiği kalite ve top hakimiyetini göz önüne alırsak, beraberlikten daha iyi bir sonucu hak etmişti."

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Eski Brezilyalı oyuncu, Real Madrid'in genç forveti Endrick'i oyuna sokmadığı için İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti'yi de eleştirdi.

Fambetta, "Ancelotti'nin Endrick'i maça sokabileceğini düşünüyorum. Bu reddi ya da ona güvenmemeyi anlamıyorum... Kamuoyunun baskısı olmasaydı Endrick Dünya Kupası'nda yer almazdı" dedi.

Ismail El-Sibari, 21. dakikada kaleci Alisson Becker ile karşı karşıya kalarak Atlas Aslanları'nı öne geçirdi, ancak 32. dakikada Vinicius Junior, ceza sahasına girip muhteşem bir vuruşla Selecao'nun beraberlik golünü attı.

Fas ve Brezilya, bugün Pazar sabahı (GMT) İskoçya'nın Haiti'yi 1-0 mağlup ettiği maçın da oynandığı C Grubu'nda mücadele ediyor.

Brezilya, Dünya Kupası'nda altıncı şampiyonluğunu hayal ederken, Fas ise geçen turnuvada (Katar 2022) Arap ve Afrika takımları tarihinde ilk kez dördüncü sırada yer alarak Dünya Kupası'ndaki en önemli başarısını elde etmişti.