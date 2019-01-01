Eski Beşiktaşlı Marcelo'dan Corinthians'a ret

Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve şu anda Lyon'da oynayan Brezilyalı futbolcu Marcelo'ya ülkesinden transfer teklifi geldi.

ekiplerinden Olympique 'da forma giyen 32 yaşındaki savunma oyuncusu Marcelo ile ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı.

UOL Esporte'nin haberine göre ekiplerinden Corinthians, 2016-2017 yılları arasında Beşiktaş'ta oynayan Marcelo'ya transfer teklifi yaptı. 2021 yılına kadar Lyon ile sözleşmesi olan Marcelo'nun ise bu teklifi geri çevirdiği belirtildi.

Ayrıca haberde belirtilen bir diğer bilgiye göre Marcelo futbolculuk kariyerini Lyon'da sonlandırmayı planlıyor.

2017-18 sezonundan önce Beşiktaş'tan Lyon'a transfer olan Marcelo, o dönemden beri 114 resmi karşılaşmada görev aldı ve 6 gol atıp 2 asist yaptı.