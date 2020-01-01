Eski başkan Laporta, Messi'nin ayrılma ihtimalinden korkuyor
Barcelona'nın eski başkanı Joan Laporta, Lionel Messi'nin takımdan ayrılma ihtimalinden dolayı endişeli olduğunu dile getirdi.
Barcelona ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Messi'nin takımdan ayrılabileceği iddiaları konuşulurken, Laporta da konuyla ilgili olarak, "Messi'nin 2021'de de Barcelona'da kalmasını istiyorum ama şu anki yönetimin alacağı kötü bir karar işleri geri dönülemez bir hale getirebilir" ifadelerini kullandı.
Barcelona başkanlığına adaylığını yeniden koymayı düşünen Laporta, mevcut yönetimden dolayı Xavi'ye takıma geri dönmemesi konusunda da uyarılarda bulundu:
"Xavi'nin yerinde olsaydım, şu anki yönetim varken buraya asla dönmezdim."
Barcelona, La Liga'da ikinci sırada yer alırken, Real Madrid ise 16 Temmuz Perşembe günü oynayacakları Villarreal mücadelesini kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.