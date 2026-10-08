Eski Barcelona yıldızı: Yamal, 2012'de ilk 11'de oynayamazdı

Barcelona'nın eski oyuncusu Cristian Tello, Lamine Yamal'ın 2012 yılında Katalan takımının ilk 11'inde kendine yer bulamayacağı görüşünde; çünkü o dönemde hücum hattını işgal eden isimler çok güçlüydü.

Kısa süre önce futbolu bırakan Tello, İspanyol "Sport" gazetesine verdiği röportajda, Yamal'ın 2012 Barcelona'sında olsaydı şansının ne olacağına dair bir soruya şöyle yanıt verdi: "İlk 11'de olacağını sanmıyorum. Oraya ulaşması zor olurdu. Sahip olduğu ve sergilediği seviyeye yükseleceğini düşünüyorum ama bu iş karmaşık olurdu."

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İspanyol oyuncu şöyle devam etti: "Dediğim gibi, Alexis Sanchez, Pedro, Villa, Messi ve Neymar'dan bahsediyoruz... Bunlar öyle oyuncular ki, akademiden yükselen herhangi bir oyuncunun ilk takımda onların arasında kendine yer açması çok zor."

"La Masia" akademisi mezunu, 16, 17 ve 18 yaşındaki oyuncuların ilk takıma yükselmesinin günümüzde daha kolay hale geldiğini belirterek şunları söyledi: "Evet, durum daha istisnai. İlk takımda artık çok sayıda genç oyuncu var, bu yüzden bu oyuncuların kadroya girmesi daha kolay oluyor."

Tello şöyle ekledi: "Bizim zamanımızda birinci sınıfta çok daha yerleşmiş oyuncular bulunduğundan, bizim kadroya girmemiz daha zordu. Bu yüzden o işin daha değerli olduğunu düşünüyorum. İlk takımda bulunan oyuncular çok tecrübeliydi."

Teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki Barcelona'yı da öven Tello şöyle konuştu: "Çok hoşuma gidiyor. Daha önce söylediğimiz gibi, önde sahip olduğu oyuncular nedeniyle kanatlarda çok yüksek bir hız olmasını seviyor. Şu an bir buldozer gibi. Umarız uzun süre böyle devam eder. Çok iyi ve olumlu bir uyum içindeler, bu yıl büyük işler başarabilirler."

Tello şu anda futbol sonrası dönemini yaşıyor; "Sport"a göre 3 yıl önce Katalonya'daki Terrassa şehrinde "CT37 Edit Cars" adını taşıyan bir otomobil galerisi açtı.



