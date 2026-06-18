Eski Barcelona yıldızı, Rashford’un kalmasını tavsiye ediyor

Marcus Rashford, 2026 Dünya Kupası’na İngiltere milli takımıyla iyi bir başlangıç yaptı ve Barcelona’daki sezonunu tamamlarken sergilediği golcü performansını sürdürdü.

Rashford, dün Çarşamba günü Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda İngiltere'nin Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ettiği maçta bir gol attı.

Geçen sezonu Manchester United'dan kiralık olarak Barcelona'da geçiren Rashford'un geleceği ise şu ana kadar belirsizliğini koruyor.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Rashford'un daha önceki bir anlaşma kapsamında 30 milyon euro karşılığında Barcelona'da kalmaya çok yakın olduğunu, ancak bu anlaşmanın 15 Haziran'da sona erdiğini belirtti.

Oyuncu, yaz transfer döneminin kapanmasından önce başka teklifler alabileceğinin farkında olsa da, Katalan kulübünde kalmaya devam etmeyi umuyor.

Öte yandan, eski Barcelona yıldızı Hırvat Ivan Rakitić, Dünya Kupası'nda Rashford'un attığı golü izledikten sonra DAZN platformuna yaptığı açıklamada, "Barça için Rashford'a güvenmeye devam etmek iyi olur" dedi.