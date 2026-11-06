Barcelona'nın eski bir oyuncusundan Real Madrid'in simgelerinden birine yönelik alışılmadık bir sempati tonu taşıyan açıklamalarında Fransız Samuel Umtiti, Brezilyalı Vinicius Junior'a karşı "üzüntü" duyduğunu itiraf etti ve Brezilyalı yıldızın artık maçların dengesini tek başına değiştiren o korkutucu oyuncu olmadığını vurguladı.

Umtiti'nin açıklamaları, Real Madrid'in AEK Atina karşısındaki maçını analiz ederken geldi ve bunları İspanyol "Cadena SER" radyosu aktardı; radyo, Brezilyalının kraliyet takımıyla sezona hayal kırıklığı yaratan başlangıcını bir kez daha gözler önüne serdi.

Umtiti şunları söyledi: "Ona karşı üzüntü duyuyorum. Bu beni üzüyor. Vinicius haftalardır, hatta aylardır, hatta sezonlardır en iyi formunda değildi. Sol kanatta sahip olduğu özgüvenden yoksun olduğu çok açık."

Eski Fransız defans oyuncusu şunları ekledi: "Eskiden topu aldığında tehlike oluşturacağını bilirdin. Şimdiyse artık buna sahip değil."

Umtiti, Barcelona forması altında dört El Clasico maçında Vinicius ile karşı karşıya geldikten sonra onun rakip savunmaları üzerindeki etkisini çok iyi biliyor; buna rağmen, bu sezon Vinicius'un "son dokunuşta bile" eskiden olduğu belirleyici oyuncu olmakta zorlandığını görüyor.

Barcelona'nın eski oyuncusu, Brezilyalı kanat oyuncusuyla ilgili sözlerini sürdürdü: "Çok fazla top kaybediyor ve artık rakipleri korkutmuyor."

Umtiti, istenen sonuçların alınamadığı bir dizi maçın ardından Real Madrid taraftarlarına bir uyarıda bulundu ve Vinicius'un en iyi seviyelerinden çok uzak olduğunu, bu sırada başka yetenekli oyuncuların oynama süresi için rekabet ettiğini ancak aynı fırsatları bulamadığını belirtti.

Fransız oyuncu, bu dosyadaki en önemli soruyu ortaya attı: "Vinicius'u ne yapacağız?" dedi ve ardından şu yanıtı verdi: "Onu sola koyduğunda, bu Diomande'yi sağa koyduğun anlamına gelir ki biliyoruz ki Diomande iyi bir performans sergilemiyor ve zorlanıyor."

Şunları ekledi: "Ya oyuncular arasında net bir rekabet sistemine girip en iyi olan oynar, ya da Vinicius'u şu an için sol kanatta oynamaya zorlayan bir hiyerarşi vardır. Sonuçta sonuçlar belirleyicidir ve Real Madrid kazanıyor, ama Vinicius artık ne İspanya Ligi'nde ne de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde o seviyede değil. Vinicius için çok üzülüyorum."

Umtiti, Vinicius'un düşüşünü 2024 Ballon d'Or'u kazanamamasından duyduğu büyük hayal kırıklığıyla ilişkilendirdi ve bunu kariyerindeki dönüm noktası olarak değerlendirdi.

Umtiti açıklamalarını şöyle tamamladı: "Son üç sezon boyunca, Ballon d'Or'u kazanamadığından beri seviyesi etkilendi ve sol kanattaki o enerji dolu ve çalımlarıyla öne çıkan Vinicius'u geri kazanmakta zorlanıyoruz."