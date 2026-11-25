Eski oyuncularından birinin görüşüne göre Xavi Hernández, Barcelona'yı çalıştıran pek çok teknik adamın sahip olmadığı bir avantaja sahipti. Ancak sahadan teknik direktörlük koltuğuna geçtiğinde büyük bir zorlukla da karşı karşıya kaldı.

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Eski Barcelona oyuncusu ve şu anda Celta Vigo forması giyen savunma oyuncusu Marcos Alonso, Xavi ile yaşadığı deneyimi anlatarak onun yönetiminde çalışırken gözlemlediği başlıca güçlü ve zayıf yönleri ortaya koydu. Alonso bu değerlendirmeleri, "El camino de Mario" programında yaptı. Programın sunuculuğunu YouTube'da Mario Suárez üstleniyor.

Alonso, 2022 yazında Chelsea'den Barcelona'ya katılmasının ardından Katalan ekibinde Xavi yönetiminde iki sezon geçirdi. Sol bek pozisyonunu güçlendirmek amacıyla İspanyol teknik adamın kişisel talebiyle transfer edilen oyuncu, üç sezonluk sözleşme imzalamış ancak yalnızca iki sezon sonra Celta Vigo'ya gitmişti.

İspanyol defans oyuncusu, Xavi'nin Barcelona'yı derinlemesine tanımasının, teknik direktörlük deneyimi boyunca sahip olduğu en önemli avantajlardan biri olduğunu düşünüyor. Alonso'ya göre eski bir oyuncu ve kulübün sembol isimlerinden biri olarak geçmişi, Xavi'nin takımın kültürünü ve kimliğini oyunculara, özellikle de bu formayı daha önce hiç giymemiş yeni gelenlere aktarmasına yardımcı oldu.

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Alonso bu konuda şunları söyledi: "Bence kulübü tanıması ve orada uzun yıllar forma giymiş olması, Barcelona ruhunu kulübü daha önce tanımayan biz yeni oyunculara aktarıyordu." Alonso, kulübün formasıyla mücadele etmeden önce kurumun yapısını ve beklentilerini kavramanın önemine de dikkat çekti.

Ancak Xavi'nin teknik direktörlük deneyimindeki en belirgin olumsuz yön sorulduğunda Alonso, sorunu belirtmekte tereddüt etmedi ve tek bir şeyi öne çıkardı: "Tecrübe eksikliği." Alonso'ya göre İspanyol teknik adam, Barcelona büyüklüğünde bir takımın sorumluluğunu üstlendiğinde geniş bir antrenörlük birikimine sahip değildi.

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Celta Vigo'nun savunma oyuncusu, "Antrenörlükte çok kısa bir süre geçirmişti" dedi ve ekledi: "Katar'da takım çalıştırmıştı. O dönemde Barcelona'yı çalıştırma sorumluluğunu üstlenmek hiçbir teknik adam için kolay olmazdı." Alonso bu sözlerle Xavi'nin karmaşık koşullarda üstlendiği görevin zorluğuna işaret etti.

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Bu engele rağmen Xavi, Barcelona'yı yeniden kupalarla buluşturmayı başardı ancak deneyimini sakin bir şekilde noktalayamadı. Kulüp Başkanı Joan Laporta ile ilişkisi gerildi ve süreç, iç anlaşmazlıkların gölgesinde 2024 yazında teknik direktörlük koltuğundan ayrılmasıyla sona erdi.

Xavi'nin 2024 yazında Barcelona'dan ayrılmasının ardından görevi Alman teknik adam Hansi Flick devraldı. Flick, ilk sezonunda Barcelona'yı LaLiga, Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası şampiyonluklarına taşıyarak yurt içinde üçleme yaptı. Katalan ekibini Şampiyonlar Ligi'nde yeniden yarı finale taşıyan Flick, burada heyecanlı bir eşleşmede Inter'e elendi. İkinci sezonunda da başarısını sürdüren Alman çalıştırıcı, rekabetçi bir takım kurma ve Barcelona'ya hücumdaki saygınlığını yeniden kazandırma becerisini kanıtladı. Bunu yaparken de tecrübeli isimlerin yanında bir grup genç yeteneğe güvendi.

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