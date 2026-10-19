Barcelona'nın eski oyuncusu Dru Fernandez'in Paris Saint-Germain formasıyla giderek daha fazla süre alması, Fransız kulübünün genç yeteneklerinden bazıları arasında kıskançlığa yol açtı. Teknik direktör Luis Enrique'nin genç oyuncuya duyduğu güven, Şampiyonlar Ligi'nde Katalan ekibiyle yapılacak merakla beklenen karşılaşma öncesinde dikkat çekiyor.

Fransız "L'Equipe" gazetesinin haberine göre, Dru'nun Paris ekibi içindeki rolü soyunma odasında bir miktar gerginliğe neden oldu. Özellikle daha fazla süre alma arayışında olan genç oyuncular arasında bu durum hissediliyor; bunların arasında 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Senny Mayulu ve 19 yaşındaki sol kanat Quentin Ndjantou yer alıyor.

Dru Fernandez, geçtiğimiz kış transfer döneminde Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e 8 milyon euro karşılığında katıldı. Oyuncunun Katalan kulübüyle olan sözleşmesinde 6 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli bulunmasına rağmen, Fransız kulübü transferi tamamlamak için Barcelona ile doğrudan anlaşmaya varmayı tercih etti.

Genç oyuncunun ayrılığı, Barcelona teknik direktörü Hansi Flick'in rahatsızlığına yol açmıştı. Flick, kulübe aidiyet konusunda net bir mesaj vererek şöyle demişti: "Eğer biri Barcelona için oynamak istiyorsa, bu renkleri yüzde 100 yaşaması gerekir."

Luis Enrique, Dru'ya yeni bir şans veriyor

Gelecek maçlar PSG Şampiyonlar Ligi 15:00 BAR

Fazla süre alamadığı bir başlangıcın ardından Dru'nun Paris Saint-Germain'deki durumu bu sezonun başında düzeldi. Takımın Fransa Ligi'ndeki son iki maçında, Le Mans ve Strasbourg karşısında ilk 11'de başladı. Ayrıca takımın bu organizasyonda çıktığı 7 maçtan 5'inde forma giydi ve Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında Slovan Bratislava karşılaşmasını tamamladı.

Genç İspanyol oyuncunun bu fırsatları elde etmesi, Paris'teki yükselen yetenekler arasında soru işaretleri doğurdu. Özellikle kulübün, yeteneklerini kanıtlayıp teknik ekibin güvenini kazanmayı uman bir oyuncu grubuna sahip olması bu tartışmayı büyüttü.

Marquinhos, Barcelona'nın eski oyuncusuna destek veriyor

Buna karşılık Dru, A takım oyuncularının bir kısmından destek buldu. Bunların başında, geldiği günden itibaren yeni ortama uyum sağlamasına yardımcı olmak için ona yakın durmaya özen gösteren kaptan Marquinhos geliyor.

Paris Saint-Germain, Barcelona'yı "Prensler Parkı" stadyumunda ağırlamaya hazırlanıyor. Eski kulübüyle karşı karşıya gelecek olan Dru için özel bir anlam taşıyan bu maçta, genç oyuncunun ilk 11'de forma giyme şansının zor olduğu öngörülüyor.