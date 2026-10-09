Eski Barcelona oyuncusu: Flick'in antrenmanlarından başım dönerek çıkıyordum

Portekiz ekibi Sporting Braga'nın forveti ve Barcelona'nın eski oyuncusu Pau Victor, Katalan ekibinin antrenmanlarında teknik direktör Hansi Flick'in dayattığı yoğun fiziksel şiddeti ortaya koyarak, onun sertliğiyle ilgili söylenen her şeyin doğru olduğunu vurguladı.

Victor, "Cadena Ser" radyosunun "Qué T'hi Jugues" programı ile yaptığı röportajda, Flick yönetimindeki antrenmanların yoğunluğu hakkında şunları söyledi: "Javi ile birlikte yerde uzanmış, ayaklarımız havada bir şekilde görüldüğümüz videolar var. Birçok antrenmanı baş dönmesiyle bitirdim."

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Flick, 2024-2025 sezonunda kendisine çok fazla süre vermemiş olsa da Victor, Alman teknik direktörün kendisine profesyonel bir oyuncudan beklenen disiplin ve pazarlığı kabul etmeyen çaba hakkında çok şey öğrettiğini açıkladı.

Victor, Barcelona'nın A takımıyla 100. maçına çıkmaya yaklaşan eski takım arkadaşı Gerard Martín'i övdü ve şöyle dedi: "Başardıkları inanılmaz. Bunu beklemiyordum ama bunu tamamen hak ediyor."

Martín'in, Flick'i ikna eden oyuncu tipini tam olarak yansıttığını belirtti: "Çalışkan bir oyuncu, antrenman bittikten sonra spor salonunda kalıyor ve ekstra antrenmanlar ile video seansları talep ediyor."

"Raphinha olağanüstü"

Victor, Barcelona'nın bu sezonki seviyesine ilişkin olarak Raphinha'yı övdü ve şöyle dedi: "Raphinha olağanüstü. Ben takımdayken de öyleydi ama sahip olduğu özellik, kendini yeniden icat etmesi ve savunma yapması. Özellikle savunma ve baskı."

24 yaşındaki Victor, Sporting Braga'daki ikinci sezonunu yaşıyor ve 10 numaralı formayı giyiyor. İlk sezonunda 3500 dakikadan fazla sürede 17 gol atıp 6 asist yaparak Portekiz Ligi'nde ilk 11'de kendine sağlam bir yer edinmişti. Mevcut sezona da güçlü bir başlangıç yaparak 12 maçta 5 gol kaydetti.

Portekiz'deki hayatı hakkında şunları söyledi: "Takımdan ve şehirden çok memnunum." Kulübün tesislerini ise "gerçekten çok iyi" olarak nitelendirerek övdü.







