Eski Barcelona Kulübü Başkanı Rosell beraat etti
Barcelona Kulübü'nde 2010-2014 yıllarında başkanlık yapan Sandro Rosell, yaklaşık 2 yıl tutuklu yargılandığı davadan beraat etti.
>>> Altın Ayakkabı 2018-19: Mbaye Diagne kaçıncı sırada?
Brezilya Milli Takımı maçlarının televizyon yayın haklarının satışında komisyon almak ve bununla bağlantılı 6,5 milyon avrosunu kendine alıp toplamda 20 milyon avro kara para aklamakla ilgili 5 farklı iddiayla suçlanan Sandro Rosell'in davasında karar verildi.
Madrid'deki Ulusal Mahkeme Hakimi, 643 gün cezaevinde kalan ve savcılığın 6 yıl hapis talebiyle yargılanan Rosell'in hakkındaki tüm suçlamalardan beraat ettiğini açıkladı. Mahkeme, aynı davada yargılanan diğer 5 sanık için de beraat kararı verdi.
Rosell, 2014 yılında hakkında çıkan para akladığına dair haberlerin ardından Barcelona'da kulüp başkanlığından istifa etmek zorunda kalmıştı.