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Eski Barcelona Kulübü Başkanı Rosell beraat etti

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Getty
Barcelona'nın eski başkanı Sandro Rosell, tutuklu kaldığı davadan beraat etti.

Barcelona Kulübü'nde 2010-2014 yıllarında başkanlık yapan Sandro Rosell, yaklaşık 2 yıl tutuklu yargılandığı davadan beraat etti.

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Brezilya Milli Takımı maçlarının televizyon yayın haklarının satışında komisyon almak ve bununla bağlantılı 6,5 milyon avrosunu kendine alıp toplamda 20 milyon avro kara para aklamakla ilgili 5 farklı iddiayla suçlanan Sandro Rosell'in davasında karar verildi.

Madrid'deki Ulusal Mahkeme Hakimi, 643 gün cezaevinde kalan ve savcılığın 6 yıl hapis talebiyle yargılanan Rosell'in hakkındaki tüm suçlamalardan beraat ettiğini açıkladı. Mahkeme, aynı davada yargılanan diğer 5 sanık için de beraat kararı verdi.

Rosell, 2014 yılında hakkında çıkan para akladığına dair haberlerin ardından Barcelona'da kulüp başkanlığından istifa etmek zorunda kalmıştı.

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