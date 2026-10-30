Neom'un yıldızı Cezayirli Saïd Benrahma, takımının Suudi Roshn Ligi'nde Diriyah'a karşı oynadığı maçın ardından Nasr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'nun izinden gitti.

Neom, bugün cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda, Roshn Ligi'nin on ikinci haftasında karşılaştığı Diriyah'ı 2-1 mağlup etti.

Maçın sona ermesinin ardından, üstün bir performans sergileyen ve Diriyah filelerine takımının ilk golünü penaltıdan kaydeden Benrahma, maçın adamı ödülünü aldı.

Ancak Cezayirli yıldız, takımı galibiyete taşıyan ikinci golü kaydeden eski Arsenal ve şimdiki Neom forveti Fransız Alexandre Lacazette'i ödülü onunla paylaşmak üzere yanına çağırmayı ihmal etmedi.

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Cristiano Ronaldo, Roshn Ligi'nin bu sezonunda maçın adamı ödülünden feragat eden ilk isim olmuştu; geçen cuma on birinci haftada Faysali'yi 3-1 mağlup etmelerinin ardından ödülü takım arkadaşı Abdullah Al-Hamdan'a vermişti.

Suudi futbolunun efsanesi Sami Al-Jaber, Ronaldo'nun bunu yapmasının ardından, Roshn Ligi'nin bu sezonunda bu davranışın tekrarlanmasını eleştirmiş ve bunun artık karşısında durulması gereken bir "moda" hâline geldiğini belirtmişti.