Eski Arsenal ve Liverpool kalecisi Alex Manninger (48) hayatını kaybetti

Alex Manninger 48 yaşında hayatını kaybetti. Avusturya basınına göre, Arsenal, Juventus ve Liverpool gibi takımlarda forma giymiş olan eski kaleci, Perşembe sabahı arabada otururken bir trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Salzburg yakınlarındaki Avusturya'nın Nussdorf am Haunsberg köyünde meydana geldi. Avusturya basınına göre Manninger, korumasız bir hemzemin geçitte trenin çarptığı bir arabanın direksiyonundaydı.

Olay yerinde ilk yardım yapıldı ancak çabalar sonuçsuz kaldı. Trenin makinisti ve yolcuları ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Manninger, 1999 ile 2009 yılları arasında Avusturya milli takımında toplam 33 kez forma giydi. Avusturya Futbol Federasyonu, Manninger'in vefatına ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Alex Manninger'in vefat haberinden dolayı şok içindeyiz. Futbol dünyası çok özel bir kişiyi kaybetti.”

Manninger, 1997'de Arsenal'e transfer olmadan önce çeşitli Avusturya kulüplerinde forma giydi. Çoğunlukla ikinci kaleci olarak görev yaptığı bu kulüp adına toplam 64 resmi maça çıktı. Manninger, Arsenal ile dört kupa kazandı: lig şampiyonluğu, FA Cup ve iki kez Community Shield.

Daha sonra Juventus dahil olmak üzere birçok İtalyan kulübünde de forma giydi. Bu kulüple 2012'de İtalya şampiyonu oldu. Profesyonel futbolcu olarak son sezonu olan 2016/17 sezonunda Manninger, Liverpool ile sözleşme imzaladı. Ancak bu kulüpte forma giymedi.

Manninger, Avusturya milli takımında 33 kez forma giydi. Kendi ülkesinde düzenlenen 2008 Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer aldı, ancak sahaya çıkma şansı bulamadı.