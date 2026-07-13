Eski Arjantinli yıldız İspanya'ya hakaret etti... Barcelona efsanesi ise yanıt verdi

TUDN kanalındaki "Los Maestros" programı, 2026 Dünya Kupası yarı final maçlarının analizi sırasında Carles Puyol ile Ricardo La Volpe'nin şiddetli bir tartışmaya girmesiyle en gergin anlarından birini yaşadı.

"Sport" gazetesi, 1978'de Arjantin ile dünya şampiyonu olan La Volpe ile 2010 Dünya Kupası'nda İspanya ile şampiyonluğa ulaşan Puyol arasında yaşanan sert tartışmanın perde arkasını aktardı.

Konuşma, İspanya ile Fransa arasında beklenen karşılaşma hakkında normal bir şekilde başladı, ancak La Volpe, İspanya milli takımının tarihsel konumunu sorgulayarak tartışmayı alevlendirdi ve bu da eski Barcelona kaptanını hemen yanıt vermeye itti.

La Volpi, La Roja’nın ancak 2010 Güney Afrika Dünya Kupası’nı kazandıktan sonra dünya sahnesinde kendini kabul ettirmeye başladığını belirterek, “İspanya’nın bu konuyla ne ilgisi var? Siz 2010’da ortaya çıktınız, ondan önce ortada yoktunuz” dedi.

Ancak Puyol bu iddiayı reddetti ve o neslin başarısının Dünya Kupası’ndan iki yıl önce, İspanya’nın 2008 Avrupa Şampiyonası’nı kazanmasıyla başladığını hatırlattı.

Buna rağmen La Volpi görüşünden vazgeçmedi ve hayretle “Dünya şampiyonları mı? Kaç şampiyonluğunuz var ki?” diye sordu.

Arjantinli teknik direktör ayrıca, İspanya’nın o altın neslin anılarıyla uzun süre idare ettiğini ve 4-3-3 oyun sisteminin İspanyol bir icat olmadığını, bunun yıllar önce İtalyan teknik direktör Arrigo Sacchi tarafından uygulanmış olduğunu belirtti.

“2010’dan beri eski bir hikâyeyle yaşıyorsunuz. Bu hikâye 2014’te neredeydi? 2018’de? 2022’de? Yeni bir nesil ancak şimdi ortaya çıktı” diye ekledi.