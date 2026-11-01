Eski Ajaxlı yerden yere vuruldu: "Premier League'in en kötü oyuncusu o"

İngiliz basını Lisandro Martínez'e sert tepki gösterdi. Arjantinli oyuncu, cumartesi öğleden sonra Chelsea karşısında kırmızı kart gördü ve penaltıya sebebiyet vererek Manchester United'ın bir yenilgi daha almasının yolunu açtı.

Manchester United, cumartesi öğleden sonra Stamford Bridge'de iyi bir performans sergiledi. Michael Carrick'in takımı ilk yarıda daha iyi taraftı, ancak devre arasından sonra işler yine ters gitti.

Morgan Rogers, skoru 1-0 yaptı. Topu Senne Lammens'in kalesinden uzakta aldı, ancak doğrudan kaleye doğru ilerledi. Belçikalı kaleciyle karşı karşıya kaldığında hata yapmadı.

Ardından işler daha da kötüleşti. Martínez, bir köşe vuruşunda Wesley Fofana'ya sert bir darbe indirdi ve Manchester United aleyhine penaltı verildi. Penaltıyı Cole Palmer gole çevirdi.

Eski Ajax oyuncusu, bu faul nedeniyle ikinci sarı kartını da gördü. Sahadan çıkmak zorunda kaldı; on kişi kalan Manchester United'ın ise hiç şansı kalmadı.

Maçın ardından İngiliz gazeteleri Martínez'i sert biçimde eleştirdi. The Athletic, "Bu sezon Premier Lig'in en kötü oyuncusu. Birçok maçtaki puan kaybının baş sorumlusu oldu (Fulham'a karşı kendi kalesine attığı gol, Spurs ve Bournemouth karşısındaki hataları ve şimdi de Chelsea karşısında yaşananlar). Sanki artık gönlü burada değil. Manchester United böyle bir oyuncuyu ilk 11'de oynatmaya devam edemez" diye yazdı.

Danny Murphy de BBC'de sert konuştu: "Soyunma odasında özür dileyecektir ama oynamak için doğru zihniyette değil. Ona güvenemezsiniz. Sanki zihnen çoktan bırakmış gibi göründüğü için bile onu yeniden ilk 11'de oynatmam. Aklı burada değil. Uzun vadede artık takımın bir parçası olmayacağı açık."