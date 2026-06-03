Kale & Kokkie'nin podcast'inde, Hakim Ziyech'in Ajax'a geri dönmeye hâlâ açık olduğu belirtiliyor. Faslı oyun kurucunun Wydad FC ile olan sözleşmesi 2027 yazında sona erecek ve oyuncu geri dönmeye açık olduğunu açıkladı.

Lawrence de Munck ve Maarten Vledder, daha çok Kale ve Kokkie olarak bilinen ikili, 2016'dan 2020'ye kadar Amsterdam ekibinde forma giyen eski Ajax oyuncusuyla hâlâ düzenli olarak iletişim halinde.

Vledder, podcast'te Ziyech'in nasıl olduğu konusunda sık sık sorular aldığını belirtiyor ve yaratıcı orta saha oyuncusuyla yakın zamanda iletişim kurduğunu paylaşıyor. "Şu anda Fas'ta oynuyor. Orada iyi bir yıl geçiriyor. Bazen orada bazı şeyler ve görüntüler görüyorsunuz," diye başlıyor.

"Prensipte bir yıllık kontratı daha var, ancak kendisi, örneğin Ajax gibi ilginç bir kulüp çıkarsa ayrılabileceğini belirten bir opsiyon ekletti," diye devam ediyor Vledder.

Ajax'ın gerçekçi bir seçenek olup olmadığı sorusuna Vledder, Ziyech'in kendi isteği konusunda net bir cevap veriyor. "O çok isterdi, ama Ajax'ın isteyip istemeyeceğini bilmiyorum." 'Kokkie' ise bir geri dönüşün neden mantıklı olabileceğine dair bir argüman ekliyor. "Bence, böyle bir oyuncuyu kadroya katarsanız, elinizdeki Faslı yetenekleri de göz önünde bulundurursak, takımda bir tür mentorun olması iyi olur."

33 yaşındaki kanat oyuncusu ve ofansif orta saha oyuncusu, Fas'ta yavaş yavaş yeniden formunu bulmaya başladı. On üç maçta sekiz gol ve iki asist kaydetti.

Ancak bu, teknik direktör Mohamed Ouahbi'nin Dünya Kupası kadrosunda yer alması için yeterli olmadı. 64 kez milli forma giyen oyuncu kadroya çağrılmadı ve bu nedenle üçüncü Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek.