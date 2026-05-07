Chuba Akpom, Ajax'tan ayrılışında herhangi bir kırgınlık beslemiyor. 30 yaşındaki İngiliz oyuncu, Alex Kroes tarafından takımdan ayrılmaya zorlandı, ancak forvet bu durumu anlayışla karşılıyor.

Geçtiğimiz yaz Kroes sert önlemler almak zorunda kaldı. Francesco Farioli yönetiminde Ajax, Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Bunun dezavantajı ise, Sven Mislintat tarafından kulübe getirilen oyuncuların maaşlarında önemli bir artış olmasıydı.

Bu yüzden Ajax, bu oyuncuları elden çıkarmak zorunda kaldı. Kroes sert bir tutum sergilemekten çekinmedi ve transfer edilen oyuncuların bir kısmını sözde 'Soyunma Odası 2'ye sürgün etti. Mike Verweij, Salı günü De Telegraaf adına yazdığı yazıda bunu 'aşağılayıcı bir sürgün' olarak nitelendirdi.

Akpom ise bunu kabullenebiliyor. Sabah gazetesine verdiği röportajda "Ajax'ın içinde bulunduğu durumu anlıyordum" diyor. "Bazı oyuncuların ayrılması gerektiğini ve bazı durumlarda ayrılmalarının zorlanması gerektiğini anlıyordum."

"Ajax, kulübün olması gereken mali duruma geri dönmek zorundaydı. Maaşım çok yüksekti. Bu konuda yapabileceğim bir şey yoktu, çünkü pazarlığı yapan menajerimdi. Bu yüzden bana davranış şekli doğru değildi."

"Sosyal medyada artık A takımda hoş karşılanmadığımı okudum. Alex'e bunu bana söylemenin daha iyi yolları olduğunu söyledim. Konuşabilirdik, beni arayabilir ya da mesaj atabilirdi. Özellikle de benim yaptığım katkıları düşünürsek. Ama kırgın değilim," diyor.

İngiliz oyuncu Ajax hakkında tek bir olumsuz söz bile etmiyor. "Kulübe çok büyük saygı duyuyorum. Amsterdam'da olduğumda bana sevgiyle yaklaşıyorlar. Bu enerji sayesinde Ajax hakkında asla olumsuz bir şey söyleyemem."