Hansi Flick artık yalnızca Barcelona'yı yurt içindeki saygınlığına yeniden kavuşturmaya çalışan başarılı bir teknik direktör değil. Alman teknik adam, lig tarihinde başka hiçbir teknik direktörün ulaşamadığı olağanüstü bir başlangıç yaparak Pep Guardiola ve José Mourinho gibi büyük isimleri geride bıraktı ve adını La Liga kayıtlarına kalın harflerle yazdırmaya başladı.

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Alman teknik adam, Katalan ekibiyle etkileyici performansını sürdürdü ve Pazar akşamı Riazor Stadı'nda oynanan La Liga 14. hafta mücadelesinde takımını Deportivo La Coruña karşısında 5-1'lik farklı bir galibiyete taşıdı. Bu maç, Barcelona'nın onun yönetiminde sahip olduğu hücum gücünü bir kez daha kanıtladı.

Barcelona'nın beşlik galibiyeti, hanesine üç puan ekleyen yeni bir zaferden ibaret değildi; aynı zamanda teknik direktörü için tarihi bir başarıyı da beraberinde getirdi. Flick, başta Guardiola ve Mourinho olmak üzere İspanya sahalarında iz bırakan en önemli teknik adamlardan oluşan seçkin bir grubu geride bırakmayı başardı.

Bu rakamı istatistik alanında uzman "Mister Chip" hesabı ortaya koydu. Verilere göre Hansi Flick, La Liga'da çıktığı ilk 90 maçta 72 galibiyet alarak kariyerinin bu aşamasında ligde en çok galibiyet alan teknik direktör oldu ve La Liga tarihinde kendisinden önce gelen tüm isimleri geride bıraktı.

Bu başarı, Alman teknik adamı olağanüstü bir listenin zirvesine taşıdı. Flick, Barcelona'nın eski teknik direktörü Pep Guardiola ile Real Madrid'in eski teknik direktörlerinden José Mourinho'nun, ligdeki ilk 90 maçlarında aldıkları 70'er galibiyetlik rakamı geride bıraktı.

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Real Madrid'in eski teknik direktörü İtalyan Carlo Ancelotti 67 galibiyetle dördüncü sırada yer alırken, onu La Liga'daki ilk 90 maçında 66 galibiyet alan Fransız Zinedine Zidane izliyor.

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Bu rakamlar, Flick'in Barcelona'ya gelişinden bu yana yarattığı etkinin büyüklüğünü ve gerek Katalan ekibinde gerekse ezeli rakibi Real Madrid'de son derece başarılı geçen teknik direktörlük dönemlerini aşan bir tempoyla olağanüstü sonuçlar elde etme becerisini gözler önüne seriyor.

La Liga'da ilk 90 maçında en çok galibiyet alan teknik direktörler:

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- 72 galibiyet: Hansi Flick (Barcelona).

- 70 galibiyet: Pep Guardiola (Barcelona).

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- 70 galibiyet: José Mourinho (Real Madrid).

- 67 galibiyet: Carlo Ancelotti (Real Madrid).

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- 66 galibiyet: Zinedine Zidane (Real Madrid).

Barcelona, Real Madrid'in puan kaybını fırsata çevirip farkı açtı

Takım bazında ise Deportivo La Coruña karşısında alınan farklı galibiyet Barcelona için ideal bir zamanda geldi. Katalan ekibi, Real Madrid'in Alavés karşısında yaşadığı puan kaybından yararlanarak La Liga'daki liderliğini sağlamlaştırdı ve şampiyonluk yarışındaki rakiplerine yeni bir darbe vurdu.

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Katalan ekibi bu galibiyetle puanını artırarak zirvedeki yerini korudu ve Atlético Madrid ile arasındaki farkı 5 puana çıkardı. İki takım Çarşamba günü merakla beklenen bir maçta karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, Flick'in öğrencilerinin zirvede farkı açma hedefi için önemli bir sınav niteliği taşıyor.

Bu sonuç, güçlü bir hücum kimliği ortaya koyan ve rakiplerinin puan kayıplarını değerlendirmede belirgin bir beceri sergileyen Barcelona'ya ekstra moral verdi. Üstelik şampiyonluk yarışı şu an pek çok ihtimale açık görünüyor.

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Öte yandan Deportivo La Coruña'nın sıkıntıları derinleşti. 13. sırada kalan ekip, La Liga'daki son dokuz maçında yalnızca bir galibiyet alabildi ve ulaşmayı umduğu sonuçlardan uzaklaşmaya devam etti.

Yeni bir beşlik galibiyet ve tek başına sahip olduğu tarihi bir rekorla Flick, La Liga kayıtlarında unutulmaz izler bırakan teknik adamları geride bırakarak Barcelona'daki konumunu sağlamlaştırmayı sürdürüyor. Önündeki bir sonraki hedef ise bu olağanüstü başlangıcı, Katalan ekibini İspanya ve Avrupa futbolunun zirvesine geri taşıyacak kupalara dönüştürmek.