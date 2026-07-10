"Eşi görülmemiş" bir rakam Fransa'yı şok etti... Fas tarih yazıyor!

Fransız M6 kanalı, Fransa milli takımının Fas’ı 2-0 mağlup ettiği 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçını yayınladıktan sonra olağanüstü bir izleyici başarısı elde etti; maç, saat 22.00’de başlamasına rağmen 16 milyondan fazla izleyici tarafından izlendi.

İzlenme oranlarını ölçen “Mediatract” şirketi tarafından yayınlanan resmi rakamlara göre, maç %72,8’lik bir izlenme oranı elde etti; yani her 10 Fransız izleyiciden 7’sinden fazlası maçı izliyordu. Bu oran, kanalın mevcut Dünya Kupası turnuvası boyunca elde ettiği en yüksek izlenme oranı oldu.

Maç, 14 milyon izleyici çeken Senegal ile oynanan açılış maçını ve saat 23.00'da başlamasına rağmen ortalama 12,2 milyon izleyiciye ulaşan Paraguay ile oynanan son 16 turu maçını geride bıraktı; bu durum, “Les Bleus”un turnuvada ilerlemesiyle birlikte artan seyirci coşkusunu yansıtıyor.

Yarışmaları da yayınlayan şifreli BeIN Sports kanalındaki izleyici sayıları da eklendiğinde bu rakamların daha da artması bekleniyor; bu da maçı izleyen toplam izleyici sayısının 16 milyonu büyük bir farkla aşabileceği anlamına geliyor.

ABD’deki Gillette Stadyumu ile Fransa arasında yaklaşık 5.500 kilometreye varan muazzam mesafeye rağmen, Fransız taraftarlar Atlas Kaplanları ile oynanan çeyrek final maçının tek bir anını bile kaçırmadı; bu durum, taraftarların milli takımlarının etrafında kenetlendiğini yansıtan bir manzaraydı.

Takımının yarı finale yükselmesinden gurur duyan teknik direktör Didier Deschamps, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında ülkesindeki taraftar coşkusunun boyutunun farkında olduğunu belirterek şunları söyledi: “Burada kendi dünyama dalmış olsam da, Fransa’da büyük bir coşku olduğunu hayal edebiliyorum. Ancak bu da işin bir parçası; bizim görevimiz bu duyguları yaratmak ve paylaşmak.”

Fransız teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: “Bu forma karşısında, Fransız milli takımını seven ve onun kazanmasını dileyen tüm kadınlar, çocuklar, büyükbabalar ve büyükanneler karşısında bir görevimiz var,” diyerek takımın bu aşamada durmaya niyetli olmadığını vurguladı.

14 Temmuz Pazartesi günü İspanya ile Belçika arasındaki maçın galibi ile oynanacak yarı final maçının, özellikle Paris saatiyle akşam saat 9 gibi daha uygun bir saatte yayınlanacak olması nedeniyle rekor izlenme rakamlarına ulaşması bekleniyor; bu da izleyici sayısının 20 milyon barajını aşmasına neden olabilir.