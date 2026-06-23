Eşi benzeri görülmemiş bir başarı… Irak, Mbappé’nin tarihi listesine eklenen yeni kurban

Fransa Milli Takımı kaptanı Kylian Mbappé, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Irak ile oynanan maçta eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza atarak, Dünya Kupası tarihinde yeni bir sayfa yazmaya devam etti.

Fransız yıldız, "Les Bleus"un Irak'ı 3-0 mağlup ettiği maçta iki gol atarak ülkesini son 32 turuna taşıdı ve turnuvadaki zengin siciline yeni bir tarihi rekor ekledi.

Futbol istatistik ağı “Sepakka”ya göre, Mbappé, Dünya Kupası tarihinde farklı 6 maçta 2 veya daha fazla gol atan ilk oyuncu oldu ve turnuvanın tarihi boyunca bu turnuvada yer alan tüm yıldızları geride bıraktı.

Ayrıca okuyun... Video: Mbappé, "Fenomen"in tahtını sarsıyor ve Messi'yi kovalamaya devam ediyor

Mbappé'nin Irak karşısında sergilediği performans, Dünya Kupası'ndaki uzun parlaklık serisinin sadece yeni bir halkasıydı. Daha önce 2018 Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı iki gol atmış, ardından 2022 Dünya Kupası'nda Danimarka ve Polonya karşısında da aynı başarıyı tekrarlamıştı.

Ayrıca, Arjantin ile oynanan final maçında hat-trick yaparak, Dünya Kupası finalleri tarihinin en muhteşem bireysel performanslarından birini sergilemişti.

Bu turnuvada ise gol serisini Senegal karşısında attığı iki golle açtı ve Irak maçında da aynı performansı tekrarlayarak bu tarihi başarıya ulaşan ilk oyuncu oldu.

Mbappé’nin, her ikisi de 16 golle Alman Miroslav Klose ile eşit olarak Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan ikinci oyuncusu konumuna yükseldiğini ve Arjantinli Lionel Messi’nin (18) rekoruna iki gol uzaklıkta olduğunu belirtmek gerekir.