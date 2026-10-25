Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasının üçüncü haftasında pazartesi günü Katar temsilcisi Al-Gharafa ile oynayacağı beklenen karşılaşma öncesinde büyük bir moral desteği aldı. Takımın antrenmanlarında, sakatlık nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Senegalli kaleci Edouard Mendy ile Brezilyalı ofansif kanat oyuncusu Wanderson Galeno'nun geri dönüşü görüldü.

"Al-Riyadiya" gazetesine konuşan özel kaynaklara göre, tedavi ve rehabilitasyon programlarını tamamlayan ikili, pazar günkü antrenman seansının tamamında yer aldı ve böylece yaklaşan Asya sınavında takımın hesaplarına dönmeye yaklaştı.

Mendi ve Galeno'nun fiziksel açıdan hazır olmalarına rağmen, Al-Gharafa karşısında sahaya sürülmeleri kararı henüz netleşmedi. Ahli teknik direktörü Hollandalı Marino Pusic'in, ihtiyaçları ve maç planları doğrultusunda karşılaşmadan birkaç saat önce yapılacak teknik toplantıda ikilinin nihai durumunu belirlemesi bekleniyor.

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Buna karşılık Ahli, eksikler konusunda bir darbe aldı. Türk Merih Demiral, Salih Abuşşamat ve Nayef Mesud'un takımdan uzak kalmaya devam edeceği kesinleşti; üçlü tedavi ve rehabilitasyon programlarını sürdürürken sahaya dönüş için hazırlıkları henüz tamamlanmadı.

Demiral, geçen cumartesi Suudi Roshn Ligi'nin 11. haftasında oynanan Al-Khaleej karşılaşması öncesindeki antrenmanlarda yaşadığı ayak eklemi sakatlığıyla boğuşuyor. Salih Abuşşamat ise omuz eklemi sakatlığı nedeniyle takımın Al-Feiha ve Al-Khaleej'e karşı oynadığı son iki maçta forma giyemedi.

Nayef Mesud ise, ligde dört maçta ve kıtasal turnuvada Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Wasl karşısında forma giymesine engel olan ayak eklemi sakatlığından iyileşme sürecini sürdürüyor ve bu nedenle Ahli'nin Katar ekibi karşısındaki hesaplarının dışında kalıyor.

Cidde ekibi, karşılaşma hazırlıklarını son bir antrenman seansıyla tamamladı. Teknik ekip bu seansta teknik ve taktiksel yönlere son rötuşları yapmaya odaklandı; dönen ikilinin durumu merakla beklenirken, Asya mücadelesinde Ahli'nin konumunu güçlendirecek olumlu bir sonuç almanın önemi ön plandaydı.

Ahli, Batı grubunda dört puanla beşinci sırada yer alıyor. Yolculuğuna Özbekistan temsilcisi Pakhtakor ile 1-1 berabere kalarak başlayan Cidde ekibi, ardından Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Wasl'ı 3-1 mağlup etmişti. Buna karşılık Al-Gharafa, ilk iki maçını önce Hilal'e 2-1, ardından İran temsilcisi İstiklal Tahran'a aynı skorla kaybederek karşılaşmaya büyük bir baskı altında giriyor ve henüz puanla tanışamamış durumda.