Erzurumspor'dan ayrılan Jugurtha Hamroun Samsunspor'da

Samsunspor, Erzurumspor'dan ayrılan Jugurtha Hamroun'u transfer etti.

TFF 1. Lig ekibi Samsunspor, Süper Lig ekibi 'da forma giyen Jugurtha Hamroun'u transfer etti.

Samsunspor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre 31 yaşındaki Cezayirli sol kanat oyuncusu Hamroun ile sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzalandı.

Hamroun, geçen sezon Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'da 25 maçta forma giymiş ve 7 gol kaydetmişti. Fakat başarılı oyuncu bu sezon Süper Lig'de sadece 7 maça çıkabildi ve gol atamadı.

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Daha önce Süper Lig'den Yasin Öztekin'i transfer eden Samsunspor, 1.Lig'de topladığı 33 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Karadeniz ekibi ikinci yarının ilk maçında bir puan gerisindeki 'ı konuk edecek.