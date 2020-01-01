Erzurum'da Çimşir dönemi kısa sürdü
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AA
Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir'le yollar ayrıldı.
DHA'nın haberine göre genç teknik adamla dün alınan 4-0'lık Beşiktaş yenilgisinin ardından masaya oturan yönetim yolları ayırma kararı aldı. 19 gün önce göreve getirilen genç teknik adam, takımın başında yalnızca 4 lig maçına çıkmış ve hepsini kaybetmişti.
Mavi-beyazlı ekipte yönetim, Çimşir'in yerine deneyimli teknik adam Hikmet Karaman'ı getirmeyi planlıyor. Karaman'la ilgili resmi açıklamanın yarın yapılması bekleniyor.
BB Erzurumspor, 13 hafta sonunda toplayabildiği 9 puanla ligin son sırasında yer alıyor.