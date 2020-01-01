Süper Lig

Erzurum'da Çimşir dönemi kısa sürdü

Goal
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Huseyin Cimsir
AA
BB Erzurumspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir'le yollar ayrıldı.

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir'le yollar ayrıldı.

DHA'nın haberine göre genç teknik adamla dün alınan 4-0'lık Beşiktaş yenilgisinin ardından masaya oturan yönetim yolları ayırma kararı aldı. 19 gün önce göreve getirilen genç teknik adam, takımın başında yalnızca 4 lig maçına çıkmış ve hepsini kaybetmişti. 

Mavi-beyazlı ekipte yönetim, Çimşir'in yerine deneyimli teknik adam Hikmet Karaman'ı getirmeyi planlıyor. Karaman'la ilgili resmi açıklamanın yarın yapılması bekleniyor.

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    BB Erzurumspor, 13 hafta sonunda toplayabildiği 9 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

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