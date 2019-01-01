Erwin Koeman: Tanrı Ali Koç'u cezalandırdı

Fenerbahçe'nin eski antrenörü Erwin Koeman, Ali Koç hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de Phillip Cocu gönderildikten sonra geçici olarak takımın başına geçen Erwin Koeman, Ersun Yanal'ın gelişiyle görevinden ayrılmıştı.

57 yaşındaki Hollandalı teknik adam, bir süre boşta kaldıktan sonra Umman Milli Takımı'nın başına getirilmişti.

Hollanda'da yayım yapan NOS Sport' a açıklamalarda bulunan Hollandalı antrenör, Fenerbahçe'deki günlerine ilişkinse çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.

Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'u Akhisarspor yenilgisi sonrası takıma verdiği otobüs cezasını nedeniyle eleştiren Koeman şunları söyledi:

"Türkiye, insanların duygularıyla yaşadığı bir ülke. Oradaki maceram son derece güzel ve eğiticiydi. Bu nedenle Türkiye'ye gittiğim için çok mutluyum."

"Akhisarspor yenilgisi sonrası başkan soyunma odasına girdi ve takıma dönerek, 'Siz otobüsle gideceksiniz, biz ise kendi uçağımıza bineceğiz' dedi. Ama Tanrı onu cezalandırdı. Havaalanında çok sis vardı ve bu nedenle biz, kendisinden daha önce İstanbul'a vardık."

"Başkan, eşsiz bir Fenerbahçe taraftarı. Fenerbahçe'yi düşünüyor ve destekliyor. Ancak işler kötü gidince adeta bir taraftar gibi karar veriyor."