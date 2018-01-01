Erwin Koeman: Her şeye hazırım

Erwin Koeman, Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili olarak her türlü karara hazır olduğunu açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turuna kalmayı beşinci maçlar sonunda garantileyen Fenerbahçe, grubun son maçında Spartak Trnava'ya deplasmanda 1-0 mağlup olurken Erwin Koeman, karşılaşmanın ardından beIN Sports'a konuştu.

Maçı değerlendiren Koeman, ''Tipik bir 0-0 maçıydı ama yaptığımız bir hatayla golü yedik. Maçın ilk yarısında daha iyi olan taraf bizdik. Kalemize gelen ilk top golle sonuçlandı. Bizim için bu sezonun genel görüntüsünü yansıtan bir gol oldu.'' ifadelerini kullandı.

''Yiğithan'ın durumu iyi görünmüyor''

Koeman, karşılaşmada sakatlık geçiren ve sedyeyle oyundan çıkan Yiğithan Güveli'nin durumunun kötü göründüğünü belirterek, ''Durumu çok iyi görünmüyor açıkçası. Kontrollerinin yapılması gerekiyor.'' diye konuştu. Editörün Seçtikleri Messi mi Ronaldo mu? Son 10 yılın en iyi futbolcuları

2018 Goal 50 listesi belli oldu: Dünyanın en iyi 50 futbolcusu

PES 19'da futbolcuların yüzleri ne kadar gerçekçi?

FIFA 2019'un en iyi 100 oyuncusu

Fenerbahçe'de ilk kez görev yapan genç oyuncu Mahsun'u da değerlendiren Koeman, ''Mahsun çok çalıştı ama bir sorunu vardı. Topa ilk dokunuşları yeterince iyi değildi. Yine de takımı için maksimumunu sahaya verdi. 75 dakikada sahada kaldı ve bu onun için iyi bir fırsattı. Onun adına güzel bir akşamdı diye düşünüyorum.'' dedi.

Koeman, Cocu'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesinin ardından kulüpteki kendi geleceğiyle ilgili de konuştu ve ''Her şeye hazırım'' dedi.