Ertuğrul Sağlam yeniden Samsunspor'da

TFF 2. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'la 5 yıllık anlaşma sağladı.

Samsunspor'dan yapılan yazılı açıklamada, başkan Yüksel Yıldırım ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın bir araya geldikleri belirtilerek, "Sayın Ertuğrul Sağlam'ın 5 yıl boyunca Yılport Samsunspor'un teknik direktörlüğünü yapması konusunda anlaşmaya varılmıştır" denildi.

Sağlam'ın resmi sözleşmeyi, 19 Kasım'da düzenlenecek törende imzalayacağı vurgulanırken, "Yeni teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam, takımımızın bu hafta oynayacağı Hekimoğlu Trabzon maçını tribünden takip edecektir. Kendisine, 'Yuvana tekrar hoş geldin' diyor, büyük başarılara hep birlikte imza atacağımıza olan inancımızı vurgulamak istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.