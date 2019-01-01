Ertuğrul Ersoy Lecce yolunda
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AA
Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'den düşen Bursaspor'da yaprak dökümü başlıyor. Sözleşmesi sona eren oyuncularla yollarını ayıran yeşil beyazlılarda kaptan Ertuğrul Ersoy da kulübe para kazandırarak gidebilir.
beIN Sports'un haberine göre Ertuğrul Ersoy italya'nın Lecce kulübüyle anlaşmaya vardı. İtalyan ekibi genç oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Aspor'un iddiasına göre ise bu sezon Serie A'ya yükselen İtalyan ekibinin Bursaspor'a 1.3 milyon euro bonservis bedeli önereceği bildirildi.