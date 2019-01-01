Ertuğrul Ersoy Lecce yolunda

Süper Lig'den düşen Bursaspor'da kaptan Ertuğrul Ersoy Lecce'ye imza atıyor.

Geçtiğimiz sezon 'den düşen 'da yaprak dökümü başlıyor. Sözleşmesi sona eren oyuncularla yollarını ayıran yeşil beyazlılarda kaptan Ertuğrul Ersoy da kulübe para kazandırarak gidebilir.

beIN Sports'un haberine göre Ertuğrul Ersoy italya'nın Lecce kulübüyle anlaşmaya vardı. İtalyan ekibi genç oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Aspor'un iddiasına göre ise bu sezon 'ya yükselen İtalyan ekibinin Bursaspor'a 1.3 milyon euro bonservis bedeli önereceği bildirildi.